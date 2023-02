Mengejutkan, Kanker pada Anak Ternyata Bisa Dipicu Hal Ini!

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengingatkan adanya kaitan yang erat antara kanker anak dengan pola hidup sehat. Tidak sekedar diwariskan secara genetik, kemunculan kanker juga bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang over nutrisi.

“Selalu over nutrisi, snack di mana-mana, high glycemic index food. Ada salah satu teori, cancer as metabolic disease. Jadi kanker itu selain ada faktor genetik, juga ada faktor metaboliknya. Ketika secara genetik dia punya riwayat keturunan kanker dan kemudian memang pola makannya yang over nutrisi terus, sel-sel yang tidak dikehendaki ini justru tumbuh makin subur,” kata Piprim Basarah dalam acara diskusi media bertajuk “Kanker pada Anak” yang digelar IDAI secara daring, Sabtu (4/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Penderita Kanker Datang ke RS Rata-rata Stadium Lanjut

Karenanya, penting bagi orang tua untuk mulai menerapkan pola hidup sehat pada anak-anaknya sejak usia dini.

“Kita hindarkan makanan-makanan yang over nutrisi, yang sangat-sangat over kalori yang justru bukannya bikin tumbuh, tetapi yang tumbuh malah sel-sel yang tidak kita kehendaki,” kata Piprim.

Baca selanjutnya

Ketua Unit Kerja Koordinator Hematologi onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com