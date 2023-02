Balon Mata-mata Tiongkok Akhirnya Ditembak Jatuh Jet Tempur AS

Washington, Beritasatu.com – Pesawat jet tempur AS akhirnya menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok saat melayang di lepas pantai Carolina Selatan pada Sabtu (4/2/2023), yang meningkatkan ketegangan dalam hubungan Tiongkok-AS.

"Kami berhasil menurunkannya, dan saya ingin memuji penerbang kami yang melakukannya," kata Presiden Joe Biden.

Joe Biden mengatakan. dia telah mengeluarkan perintah pada hari Rabu untuk menurunkan balon mata-mata tersebut, tetapi Pentagon telah merekomendasikan menunggu sampai itu dapat dilakukan di atas perairan terbuka untuk melindungi warga sipil dari puing-puing yang jatuh ke bawahnya dari ketinggian ribuan kaki (meter) di atas lalu lintas udara komersial.

Beberapa pesawat tempur dan pengisian bahan bakar terlibat dalam misi tersebut, tetapi hanya satu jet tempur F-22 dari Pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia, yang menjatuhkannya dengan menggunakan satu roket pencari panas, , kata seorang pejabat senior militer AS.

Balon mata-mata itu ditembak jatuh sekitar enam mil laut lepas pantai AS, di atas perairan yang relatif dangkal, berpotensi membantu upaya untuk memulihkan elemen kunci dari peralatan pengawasan Tiongkok di antara puing-puing dalam beberapa hari mendatang, kata para pejabat.

Penembakan terjadi tak lama setelah pemerintah AS memerintahkan penghentian penerbangan masuk dan keluar dari tiga bandara South Carolina, Wilmington, Myrtle Beach dan Charleston, karena apa yang dikatakan pada saat itu sebagai "upaya keamanan nasional" yang dirahasiakan. Penerbangan dilanjutkan pada Sabtu sore.

Balon mata-mata tersebut pertama kali memasuki wilayah udara AS pada 28 Januari sebelum pindah ke wilayah udara Kanada pada Senin 30 Januari. Kemudian masuk kembali ke wilayah udara AS pada 31 Januari, kata seorang pejabat pertahanan AS. Begitu melintasi daratan AS, ia tidak kembali ke perairan terbuka, membuat penembakan menjadi sulit.

Pejabat AS tidak secara terbuka mengungkapkan keberadaan balon mata-mata tersebut di atas Amerika Serikat hingga Kamis.

Washington menyebutnya sebagai "pelanggaran yang jelas" terhadap kedaulatan AS dan memberi tahu Beijing tentang penembakan itu pada hari Sabtu, kata seorang pejabat AS.

"Penilaian kami, dan kami akan belajar lebih banyak saat kami mengambil puing-puing, adalah bahwa itu tidak mungkin memberikan nilai tambah yang signifikan melebihi kemampuan perangkat intel (Tiongkok) lainnya, seperti satelit di orbit rendah Bumi," kata pejabat senior pertahanan AS.

Menteri Pertahanan Lloyd Austin pertama kali mengumumkan penembakan itu, dengan mengatakan balon mata-mata itu digunakan oleh Tiongkok "dalam upaya untuk mengawasi situs-situs strategis di daratan Amerika Serikat."

Seorang fotografer Reuters yang menyaksikan penembakan itu mengatakan aliran datang dari jet dan menabrak balon, tetapi tidak ada ledakan. Kemudian mulai jatuh, kata fotografer.

