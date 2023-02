Penjelajah Antariksa NASA Tangkap Gambar Beruang di Permukaan Mars

Houston, Beritasatu.com - Para ilmuwan NASA telah menemukan penemuan tak terduga di permukaan planet Mars, sebuah formasi yang membentukan gambar menyerupai wajah beruang grizzly.

Gambar yang diambil di Mars dari penjelajah antariksa NASA Reconnaissance saat tengah melakukan Eksperimen Pencitraan Resolusi Tinggi, atau HiRISE, menangkap fitur geologis yang tidak biasa di planet Mars pada bulan Desember.

Biasanya, foto resmi HiRISE mendapat beberapa ribu penayangan di Twitter, tetapi saat foto itu dibagikan dan di-retweet pada hari-hari berikutnya, jumlah penayangannya bertambah menjadi hampir 350.000.

University of Arizona, yang mengoperasikan kamera tersebut, membagikan gambar tersebut pada 26 Januari.

Dua kawah terlihat seperti dua mata manik-manik. Bukit dengan struktur runtuhan berbentuk V menyerupai moncong hewan. Dan pola fraktur melingkar menguraikan kepala.

"Pola fraktur melingkar mungkin disebabkan oleh pengendapan deposit di atas kawah tubrukan yang terkubur," kata Lunar and Planetary Laboratory Universitas Arizona.

"Mungkin hidungnya adalah lubang vulkanik atau lumpur dan endapannya bisa berupa lava atau aliran lumpur?"

Jika Anda tidak mengenali wajah beruang, jangan khawatir.

Beberapa orang bahkan mengira gambar itu lebih mirip ayam.

Manusia memiliki kemampuan untuk melihat wajah dalam objek

Apakah didorong oleh perubahan bentuk dalam awan yang lewat atau roti panggang Anda yang gosong saat sarapan, kebanyakan orang akan memiliki pengalaman mengenali makhluk hidup dalam benda mati.

Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai pareidolia .

Colin Palmer dari University of New South Wales Science School of Psychology mengatakan melihat wajah dalam objek sehari-hari sangat umum.

"Walaupun semua wajah manusia terlihat sedikit berbeda, mereka memiliki fitur yang sama, seperti pengaturan spasial mata dan mulut," kata Dr Palmer.

“Pola dasar fitur yang mendefinisikan wajah manusia ini adalah sesuatu yang secara khusus selaras dengan otak kita, dan kemungkinan besar akan menarik perhatian kita pada objek pareidolia.”

Ini bukan pertama kalinya foto yang diambil di luar angkasa memiliki kemiripan yang menakutkan dengan entitas di planet Bumi.

Foto beruang itu mengingatkan pada wajah langit lain yang ditangkap oleh observatorium luar angkasa NASA pada Oktober 2022, ketika matahari tampak tersenyum akibat bintik hitam yang disebut lubang koronal.

Sumber: ABC.Net