Ternak Kelinci Tawarkan Potensi Cuan Puluhan Juta Rupiah

Banjarmasin, Beritasatu.com - Ternak kelinci menjadi usaha sampingan yang menguntungkan bagi Sudaryanto, warga desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Pria yang berprofesi sebagai petani ini, mulai beternak kelinci sejak awal tahun 2021 lalu. Awalnya, Sudaryanto hanya memiliki 3 ekor kelinci betina dan 1 ekor jantan. Seiring waktu, jumlah kelincinya terus bertambah, dan kini telah mencapai puluhan ekor.

Advertisement

BACA JUGA

Imlek Tahun Kelinci Air, Tahun Penuh Harapan

Menurut Sudaryanto, ternak kelinci tidak perlu lahan yang luas, karena bisa dilakukan di pekarangan rumah. "Saya hanya memanfaatkan pekarangan rumah untuk memelihara hewan mamalia ini," jelasnya, Minggu (5/2/2023).

"Sedangkan pakannya, juga tidak perlu dibeli, karena hewan vertebrata itu bisa diberi makan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar rumah, seperti kangkung, rumput dan yang lainnya," imbuhnya.

BACA JUGA

Ini Daftar Artis K-Pop yang Lahir di Tahun Kelinci

Sudaryanto menambahkan, ternak kelinci sangat menguntungkan, karena selain dapat menjual anak kelinci, juga mendapat penghasilan tambahan dari menjual kotoran dan urine atau air kencing kelinci.

"Beternak Kelinci ini mudah dan sangat menguntungkan, karena pakannya tidak perlu beli dan kotoran serta kencing kelinci bisa dijual,” ucapnya.

BACA JUGA

Bank BJB Resmikan Kampung Ternak Kelinci Milenial

Kotoran dan air kencing kelinci bisa digunakan sebagai pupuk tanaman, karena mengandung nitrogen, fosfor, potasium, sulfur, kalsium dan magnesium.

"Anakan kelinci berusia dua hingga tiga bulan dijual seharga Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per ekor. Sedangkan kotorannya, Rp 10.000 ribu per kilogram dan air kencingnya Rp 15.000 per liter," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com