Gempa Turki, Presiden Jokowi Sampaikan Belasungkawa

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan rasa duka yang mendalam atas bencana gempa Turki, Senin (6/2/2023). Melalui akun Twitter @jokowi, Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa sekaligus dukungan terhadap rakyat Turki.

My deepest condolences to the people of Syria and Türkiye following the earthquake this morning across southeast Türkiye and northern Syria. Our thoughts and prayers are with the families and victims. Indonesia stands in solidarity with the people of Türkiye and Syria