Top 5 News: Gempa Turki hingga Jokowi soal Elektabilitas Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar soal gempa di Turki yang menelan banyak korban menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com, Senin (6/2/2023).

Kabar lainnya yang menarik banyak pembaca yakni bursa Asia mixed karena laporan pekerjaan AS dan bunga Fed, awal kasus Ferdy Sambo terungkap ke publik, Presiden Joko Widodo menyebut elektabilitas Prabowo Subianto potensial jadi tertinggi, serta jaksa meminta Chuck Putranto dinyatakan bersalah dalam kasus Brigadir J.

Berikut top 5 news atau lima berita terpopuler di Beritasatu.com, Senin (6/2/2023):

1. Update: Korban Tewas Gempa Dahsyat Turki Jadi 521 Orang

Sebanyak 521 orang tewas di dua negara setelah gempa dahsyat berkekuatan (M) 7,8 SR mengguncang Turki selatan Senin (6/2/2023) pagi. Dalam perkembangannya korban meninggal akibat gempa di Turki ini telah melebihi 3.000 orang.

Sedikitnya 284 orang tewas dan lebih dari 2.300 orang terluka dalam korban gempa Turki, menurut Wakil Presiden Fuat Oktay.

Di Suriah, sedikitnya 237 orang tewas dan 639 terluka, lapor kantor berita pemerintah Suriah SANA, mengutip seorang pejabat Kementerian Kesehatan.

Total korban tewas gempa Turki dan Suriah sekarang setidaknya 521 orang.

Gempa tersebut adalah salah satu yang terkuat yang melanda Turki dalam lebih dari 100 tahun dan mengirimkan getaran ke seluruh wilayah, meruntuhkan bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan.

Lebih dari 1.700 bangunan rusak di 10 kota Turki, kata wakil presiden Turki.

2. Bursa Asia Mixed karena Laporan Pekerjaan AS dan Bunga Fed

Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada Senin (6/2/2023) karena laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS) lebih kuat dari perkiraan. Hal ini mengkhawatirkan investor karena bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, untuk mengendalikan inflasi.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,2% dan Topix menguat 0,9%. Sementara Kospi di Korea Selatan ambles 0,86% dan Kosdaq kehilangan 0,54%. S&P/ASX 200 di Australia diperdagangkan tepat di atas garis datar.

Investor terus mencermati saham Grup Adani pada pembukaan di bursa Mumbai, India karena tuduhan manipulasi saham dan penipuan akuntansi yang diangkat oleh Hindenburg. Hal ini menimbulkan kekhawatiran efek negatif pada bursa saham India yang dan pemberi pinjaman Wall Street, AS.

Indeks Miliarder Bloomberg menunjukkan kekayaan bersih pendiri dan ketua Gautam Adani pada Jumat lalu, turun lebih 51,1%, atau US$ 61,6 miliar, di tahun ini.

3. Ini Awal Kasus Ferdy Sambo Terungkap ke Publik

Polri menyatakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tewas dalam insiden tembak-menembak dengan sesama polisi pada Jumat sore, 8 Juli 2022. Lokasinya di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Jalan Duren Tiga nomor 46, Jakarta Selatan (Jaksel). Keluarga korban di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Muarojambi, Jambi, bak disambar geledek di siang bolong mendengar kabar kematian Yosua. Selama ini korban sehat walafiat. Bahkan, pada hari kematiannya, Yosua sempat melakukan video call dengan kekasihnya, Vera Simanjuntak.

Karena itu, keluarga begitu penasaran ketika jenazah bintara berumur 28 tahun ini sampai di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Juli 2022. Orang tua korban, Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak, memaksa untuk melihat jasad anaknya meski sempat dicegah polisi dari Jakarta yang mengantarkan jenazah korban.

Tidak hanya membuka peti mati, pihak keluarga akhirnya juga bisa membuka seragam Yosua. Mereka melihat sejumlah kejanggalan pada tubuh korban.

Hari itu atau sehari setelah kejadian, belum ada media massa yang mencium adanya kasus besar. Polri belum menyampaikan keterangan meski nyawa anggotanya telah melayang di rumah dinas seorang jenderal.

4. Jokowi Sebut Elektabilitas Prabowo Potensial Jadi Tertinggi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpotensi menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Menurut Jokowi, kerja keras para kader Gerindra bisa mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rekaman video yang diputarkan dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023) pagi.

"Dan jika kerja keras dan didongkrak terus Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Gerindra yang merayakan HUT ke-15. "Saya mengucapkan selamat ultah Partai Gerindra yang ke-15. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi partai gerindra yang luar biasa," ungkap Jokowi.

5. Jaksa Minta Chuck Putranto Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Brigadir J

Jaksa penuntut umum minta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) agar tetap menyatakan Chuck Putranto bersalah dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Chuck diketahui merupakan salah satu terdakwa dalam kasus Brigadir J.

“Meminta pada mejelis hakim untuk dapat menyatakan terdakwa Chuck Putranto telah bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum,” ujar jaksa dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (6/2/2023).

Jaksa meyakini Chuck telah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya, jaksa meminta agar Chuck diputus bersalah.

Enam terdakwa kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J telah menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

