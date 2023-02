MRCCC Siloam Minimalisasi Kesenjangan Perawatan Pasien Kanker

Jakarta, Beritasatu.com - MRCCC Siloam Semanggi meminimalisasi kesenjangan dalam perawatan pasien kanker serta menekankan kesetaraan pasien dalam mendapatkan pelayanan medis.

"Saya melihat world cancer day ini dari sudut pandang operasional rumah sakit. Dengan tadi Close the care gap: Siloam initiates massive breast cancer early detection to save more lives, Siloam Hospital itu menempatkan diri sebagai grup rumah sakit. Jadi dampak yang ingin kita berikan tidak hanya dampak yang ada di sekitar MRCCC saja," kata Chief Operating Officer (COO) MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Edy Gunawan dalam konferensi pers dalam rangka memperingati hari Kanker Sedunia 2023 di Aryaduta Suites, Selasa (7/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Hari Kanker Seduniia, YKI dan MRCCC Siloam Hospitals Ajak Masyarakat Donasi Rambut

Dikatakan Edy, pihaknya ingin melakukan hal yang lebih bermanfaat dan positif bagi masyarakat di Indonesia. Terutama untuk menjiwai close the care gap: Siloam initiates massive breast cancer early detection to save more lives, pihaknya melihat bahwa penderita kanker yang berada di luar Jakarta memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan.

Menurut Edy, keterbatasan akses ke layanan kesehatan itu terbagi menjadi dua. Pertama, tidak semua kota-kota memiliki dokter spesialis konsultan onkologi sebagaimana yang dimiliki oleh rumah sakit di Jakarta.

BACA JUGA

Ini Prosedur Transplantasi Ginjal di RS Siloam Asri

Kedua, Tidak semua rumah sakit di luar Jakarta memiliki infrastruktur, fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kanker yang komprehensif.

"Nah inilah kesenjangan yang kita ingin tutup. Jadi caranya bagaimana? Tentu upaya untuk cose the care gap bukan upaya yang bisa selesai dalam satu hari, hanya perayaan hari kanker dunia," ucap Edy.

"Makanya kita melakukan sebuah perencanaan jangka pendek yang akan dilakukan dengan perencanaan jangka panjang," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini