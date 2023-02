Risiko Keamanan, AS Minta Warganya Segera Tinggalkan Rusia

Moskow, Beritasatu.com — Kedutaan Besar AS di Moskow mendesak agar warga Amerika untuk "segera" meninggalkan Rusia karena risiko keamanan di tengah perang di Ukraina.

Dikutip dari NPR, Rabu (15/2/2023), Kedutaan Besar AS di Moskow memperingatkan warga negara AS mengenai "konsekuensi yang tidak dapat diprediksi" dari perang yang kini terjadi di Ukraina. Kedubes AS mengatakan bahwa warga dengan kewarganegaraan ganda AS-Rusia khususnya memiliki risiko tinggi untuk dipaksa menjalani wajib militer ke dalam angkatan bersenjata Rusia.

Advertisement

BACA JUGA

Harga Minyak Naik Jelang Rilis Inflasi AS dan Pemotongan Pasokan Rusia

Kedutaan juga memperingatkan bahwa orang Amerika pada umumnya menghadapi potensi pelecehan atau penahanan yang serampangan oleh dinas keamanan Rusia.

Kremlin mengabaikan bahwa seruan agar orang Amerika meninggalkan negara itu sebagai "bukan hal yang baru".

Pekan depan akan menandai tepat satu tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.

BACA JUGA

Mulai Ada Penangkapan, AS Minta Warganya Tinggalkan Rusia

Saksikan live streaming program-program BTV di sini