Debut Film Ant Man 3 Diproyeksi Tembus Rp 3,8 Triliun Secara Global

Jakarta, Beritasatu.com - Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" diharapkan dapat mengumpulkan pendapatan total sekitar 255 juta dolar AS atau Rp 3,8 triliun di box office secara global pada pekan debutnya, seperti dikutip dari Variety yang disiarkan Selasa (14/2/2023) atau Rabu (15/2/2023) WIB.

Untuk pasar di Amerika Utara, film ketiga "Ant-Man" itu diproyeksikan meraup antara 95-100 juta dolar AS (Rp 1,4-1,5 triliun) selama akhir pekan Jumat (17/2/2023) hingga Minggu (19/2/2023) atau 110 juta dolar AS (Rp 1,6 triliun) hingga Senin (20/2/2023).

Sementara di pasar di luar Amerika Utara, "Ant-Man 3" diharapkan bisa mengantongi setidaknya 160 juta dolar AS (Rp 2,4 triliun). Khusus China, salah satu pasar box office terbesar, diproyeksikan menghasilkan 35-55 juta dolar AS (Rp 530-834 miliar).

