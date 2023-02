Diiringi Lagu Judika, Putri Sulung Sambo Tulis Pesan Menyentuh

Jakarta, Beritasatu.com - Unggahan putri sulung mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, Trisha Eugelinca Ardyadana belakangan memang menjadi perhatian warganet. Terlebih saat Ferdy Sambo dijatuhi vonis hukuman mati sementara Putri Candrawathi divonis hukuman penjara 20 tahun.

Yang terbaru, Trisha mengunggah sebuah video tentang adiknya yang tengah dalam mobil dengan diiringi lagu milik penyanyi Judika yang berjudul "Jadi Aku Sebentar Saja". Pada unggahannya itu, Trisha berharap bisa tetap bahagia meski kini keluarganya tengah dalam kondisi bermasalah. Hal itu dituliskannya dalam akun media sosial Instagram @trisha_eungelica yang kutip Beritasatu.com, Rabu (15/2/2023).

"You will be the happiest person, soon," tulis Trisha.

"I hope we all will,"imbuhnya.

Tidak hanya itu dalam unggahan lain di Instagram storynya, Trisha juga berusaha kuat dan tetap mengucapkan selamat merayakan hari kasih sayang yang jatuh pada Selasa (14/2/2023) kemarin.

"Happy val's day," ujarnya.

Unggahan Trisha pun mendapat dukungan dari warganet yang mendoakan agar anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati bisa kuat menghadapi cobaan ini.

"Apapun bentuk kesalahannya ayah tetaplah ayah untuk anaknya. Dan selamanya dia akan ttp menjadi ayah terbaik untuk mbak trishaa, semangat yah mbak untuk adik²nya. God bless you," tulis seorang warganet.

"Sebesar apapun kesalahan orang tua,dia lah pahlawan untuk seorang anak saya bisa merasakan apa yang anda rasakan. Memang berat tapi takdir semua sudah diatur semangat untuk kamu perjalanan masih panjang buat orang tuamu bangga sama kamu,doa terbaik untuk kamu,keluarga dan juga buat keluarga joshua semoga selalu dalam lindungan tuhan yang maha ESA," tandas warganet lainnya.

