Hari Ini, Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania Tayang di Bioskop

Jakarta, Beritasatu.com - Seri terbaru dari Ant Man resmi menyapa para penggemar pahlawan super itu lewat tajuk "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" yang mulai tayang hari ini, Rabu (15/2/2023) di seluruh bioskop Indonesia. Film "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bakal tayang di jaringan bioskop XXI serta CGV Cinemas di seantero Tanah Air.

Seperti dikutip dari Antara, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" masih mengandalkan karakter Scott Lang (Paul Rudd) yang akhirnya bisa berkumpul dengan orang-orang terdekatnya yaitu sang anak Cassie Lang (Kathryn Newton), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), dan mertuanya Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) dan Dr. Hank Pym (Michael Douglas).

Scott Lang berupaya memiliki banyak waktu berkualitas dengan sang anak Cassie yang sempat terpisah selama beberapa lama akibat ulah Thanos di "Avengers: Endgame".

Tetapi sebaliknya, sang anak Cassie justru sangat berharap ayahnya tetap menjadi seorang pahlawan super yang melindung umat manusia. Cassie yang melakukan eksperimen kuantum berhasil membuat perangkat yang bisa menghubungkan multisemesta.

Tanpa sengaja, gerbang itu menyedot Cassie dan seluruh anggota keluarganya ke ...

