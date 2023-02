Jelang Ramadan, Harga Cabai di Pasar Wonokromo Surabaya Melonjak

Surabaya, Beritasatu.com - Menjelang Ramadan, harga cabai di Pasar Wonokromo Surabaya naik cukup tinggi sejak sebulan yang lalu. Kenaikan harga cabai di pasar tradisional tersebut terjadi secara bertahap.

Kenaikan harga terjadi pada semua jenis cabai termasuk cabai rawit, cabai hijau, dan cabai merah.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com pada Minggu (19/2/2023), cabai rawit yang awalnya seharga Rp 25.000 per kilogram kini menjadi Rp 60.000. Sementara, cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp 18.000 per kilogram kini menjadi Rp 48.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah dari Rp 15.000 per kilogram menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Lonjakan harga berbagai jenis cabai mayoritas mencapai dua kali lipat atau lebih dari 100 persen. Para pedagang menduga kenaikan harga disebabkan tingginya curah hujan sehingga banyak petani cabai yang gagal panen.

"Harga cabai naik, akibat hujan deras menyebabkan banjir. Banyak petani cabai gagal panen," ungkap Nasipah, seorang pedagang Pasar Wonokromo Surabaya, Minggu (19/2/2023).

Pembeli cabai mengaku keberatan dengan terus naiknya harga cabai di pasaran. Namun, pembeli tak punya pilihan lantaran cabai menjadi salah satu bumbu dapur yang wajib digunakan.

"Harapannya harga bisa turun terus, enggak ada kenaikan," keluh seorang pembeli bernama Nur Hidayah.

Masyarakat berharap dengan inspeksi mendadak yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pasar Wonokromo Surabaya pada Sabtu (18/02/2023) kemarin membuat harga bahan kebutuhan pokok, termasuk cabai dapat kembali stabil. Apalagi, mengingat sebentar lagi memasuk Ramadan.

Sementara itu harga sejumlah bahan pokok lainnya masih terpantau stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan. Untuk beras berkisar Rp 10.000 per kilogram, tergantung dari jenis berasnya. Sementara untuk gula masih berkisar Rp 13.000 per kilogram. Sedangkan Minyakkita berkisar Rp 14.000 per liter.

