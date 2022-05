Danone Indonesia Raih 2 Penghargaan PR Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Danone Indonesia meraih dua penghargaan internasional dalam ajang PR Awards 2022 yang diselenggarakan oleh majalah Marketing-Interactive.

Kedua penghargaan yang diraih Danone Indonesia berada dalam peringkat silver dan bronze pada 13 Mei 2022 di Hotel Shangri-La, Singapura. Penghargaan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja di industri PR dan komunikasi di seluruh kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, serta Selandia Baru.

Danone Indonesia sukses menjadi pemenang dari 150 finalis untuk 42 kategori dengan peringkat Silver di kategori Best PR Team of The Year dan peringkat bronze untuk kategori Best Campaign FMCG untuk kampanye SGM Eksplor Pro-gress Maxx #AyoTunjukTangan. Proses penilaian dilakukan dengan sangat ketat oleh panel independen yang terdiri dari praktisi, pemimpin industri, dan pakar komunikasi senior internasional.

BACA JUGA IndiHome Raih Tiga Penghargaan The Stevie Award 2022

Corporate Communications Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. “Sungguh kehormatan yang luar biasa untuk mendapatkan dua penghargaan dari penghargaan yang bergengsi dan berskala internasional ini. Terlebih setelah dinamika dan tantangan dalam beberapa tahun terakhir memaksa seluruh praktisi humas dan komunikasi untuk menjadi lebih kreatif dan efektif," papar Arif Mujahidin.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa kami mampu untuk beradaptasi, berpikir kreatif dalam melihat peluang yang ada hingga berinovasi dalam menggunakan saluran komunikasi yang beragam baik melalui media maupun komunikasi digital. Kami juga berusaha mengaitkan dengan komunikasi yang relevan dengan kebutuhan para stakeholders kami di Indonesia melalui program komunikasi dan relasi kepada stakeholders yang kami hadirkan,” ungkap Arif lagi.

BACA JUGA Danone dan Pemprov DKI Luncurkan Saung Interaktif UMKM di Jakarta Timur

Pada kategori Best PR Team of The Year, Tim Public Relations Danone Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan peringkat silver. Sedangkan pada kategori Best PR Campaign FMCG, Danone Indonesia mendapatkan peringkat bronze dengan mengusung Kampanye SGM Eksplor Pro-gress Maxx #AyoTunjukTangan.

Dengan kampanye ini, SGM Eksplor telah berhasil menyalurkan dukungan akses pendidikan dan nutrisi yaitu berupa dukungan gawai dan beasiswa pendidikan online bagi 1.500 siswa sekolah dasar, rehabilitasi 10 sekolah dan 75.000 dukungan produk susu pertumbuhan untuk anak di atas usia 1 tahun yang tersebar di 41 kota dan 15 provinsi di Indonesia. Kampanye ini dijalankan dengan dalam berbagai saluran komunikasi baik digital, melalui TV dan media hingga pembuatan material komunikasi yang bersifat offline.

Melalui penghargaan yang diterima, Danone Indonesia dinilai telah berhasil melewati penilaian dalam 4 kategori utama yakni tantangan yang dilihat berdasarkan deskripsi yang jelas tentang tantangan konsumen bisnis/merek serta statistik kunci yang membantu menggambarkan skala tantangan ini secara lebih rinci.

“Sekali lagi, kami mengucapkan atas penghargaan yang diberikan. Semoga dengan pencapaian dan penghargaan ini kami terus berinovasi dan selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat seluruh Indonesia, khususnya para stakeholders kami dan semakin berkembang di masa mendatang,” tutup Arif.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com