Diragukan Kehamilannya, Dea OnlyFans Tunjukkan Bukti USG

Jakarta, Beritsatu.com - Gusti Ayu Dewanti atau yang lebih dikenal Dea OnlyFans mengatakan tengah hamil dengan usia kandungan 23 minggu. Hal tersebut diungkapkan saat Dea melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya atas kasus pornografi pada Selasa, 17 Mei 2022.

Namun, berita kehamilan Dea OnlyFans ini justru menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Ada beberapa pihak yang juga menyatakan bahwa Dea berbohong dan pura-pura hamil.

"Dulu sama gue juga hamil tiga bulan. Terus pas ketemu lagi tiga bulan, kemudian ngomong hamil tiga bulan. Lah gue nanya dong bukannya enam bulan? Jawabannya katanya pas gugurin yang keguguran cuman satu. And she was craving for alcohol? I don't know Who to trust bro?," bunyi cuitan viral di Twitter seperti dilihat, Rabu (18/5/2022).

Menyikapi keraguan banyak pihak soal kehamilan sang klien, kuasa hukum Dea Onlyfans, Herlambang Ponco buka suara. Ia menegaskan, pihaknya tidak berbohong saat menyampaikan berita kehamilan Dea.

"Gini aja kok dibilang settingan, kita nyettingnya gimana? Tiba-tiba menyuntikkan janin ke dalam perut gitu? Logikanya gitu. Kita kan ngomong ke publik harus bertanggung jawab, tidak berkata bohong," ujar Herlambang saat dihubungi wartawan, Rabu (18/5/2022).

Lanjut Herlambang, pihaknya telah menyerahkan barang bukti berupa hasil USG ke penyidik untuk membuktikan kehamilan Dea Onlyfans. Bukti itu diserahkan pada pekan lalu saat kliennya menjalani wajib lapor.

"Sebenarnya kemarin minggu lalu, bukti hamil dari USG kita berikan ke kepolisian. Tetapi untuk proses yang menyeluruh, nanti baru minggu depan kita lihat bagaimana perkembangan janin dan sebagainya kita berikan ke kepolisian," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Dea OnlyFans, Abdillah Syarifuddin mengatakan kliennya, Dea tengah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 23 minggu.

Dalam kasus ini, Dea OnlyFans resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Meski begitu, Dea tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor.

Hal ini dikarenakan Dea mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa akan mematuhi dan menaati proses hukum yang berlaku. Selain itu, Dea juga mengaku ingin menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi.

