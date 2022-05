Ustaz Hilmi: UAS Telah Lengkapi Persyaratan Masuk Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Berita tentang penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Singapura pada Senin (16/5/2022) banyak disesalkan sejumlah pihak. Apalagi UAS mengunjungi Singapura bukan dalam rangka bekerja, tetapi berlibur bersama keluarga dan sahabatnya. UAS juga telah melengkapi persyaratan layaknya Warga Negara Asing (WNA) yang ingin datang ke negeri Singa itu.

Hal itu diungkapkan ustaz Hilmi Firdausi yang mengunggah percakapan dengan UAS saat dirinya mengetahui UAS dideportasi dari Singapura.

"Klarifikasi lengkap dideportasinya guru kita UAS dari Singapura langsung dari UAS, Please @govsingapore give a clarification why this all happened. Thank you for attention," tulis Hilmi di media sosial twitter pribadinya sambil mengunggah percakapannya dengan UAS.

Ditambahkan Hilmi, UAS sebenarnya sudah melengkapi persyaratan termasuk ICA (Immigration & Checkpoint Authority) sudah dikeluarkan. Sayangnya UAS tetap dilarang masuk Singapura dan harus dideportasi tanpa alasan.

"Beberapa hari sebelum keberangkatan, semua persyaratan sudah dipenuhi, ICA sudah keluarkan arrival card. Semua rute perjalanan sudah jelas. dengan menggunakan minivan/Hiace (13 seater) sebanyak satu unit dan total ada lima adult (dewasa) dan dua child (anak) yang ikut rombongan untuk tanggal perjalanan 16 dan 17 Mei dan menginapnya di mana pun jelas," ungkap Hilmi.

Dilanjutkan Hilmi, UAS sampai di pelabuhan Tanah Merah Singapura pada Senin pukul 13.30. Rombongan termasuk UAS masuk untuk pemeriksaan data imigrasi.

"Setelah masuk UAS ditarik ke pinggir tempat orang lalu lalang. UAS ingin memberikan tas berisi peralatan bayi ke istri yang hanya berjarak 5 meter tidak diizinkan. Lalu istri UAS dan rombongan yang sudah hampir keluar pelabuhan ditarik lagi ke dalam imigrasi. Kemudian UAS dimasukan ke ruang 1x2 meter. Atap jeruji. Selama 1 jam, istri UAS dan rombongan di ruang lain," tambahnya.

Pukul 17.30 UAS dan rombongan dipulangkan ke Batam dengan feri terakhir. Tidak ada wawancara dan tidak ada penjelasan. "Tidak bisa menjelaskan ke siapa. Apakah Singapura sudah berubah menjadi negara mempekerjakan robot? Atau efek Covid-19 2 tahun?" tandasnya.

Dalam unggahannya tersebut, Hilmi juga mengunggah data diri UAS yang pernah bersekolah S1 di Al-Azhar Mesir, S2 di Darul Hadith Maroko, dan S3 di Oun Durman Islamic University Sudan. Selain itu UAS juga bukan merupakan teroris.

Hilmi sangat menyesalkan perlakuan Singapura terhadap WNA yang ingin berkunjung ke negara mereka.

