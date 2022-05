Menteri Johnny: Program DTS-DLA Cakup Seluruh Indonesia

Yogyakarta, Beritasatu.com - Menteri Johnny menyatakan bahwa program DTS-DTLA 2022 mencakup seluruh wilayah Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa program Digital Talent Scholarship (DTS) tahun 2022 telah menerima sebanyak 73.000 pendaftar dari total 200.000 target peserta. Program pengembangan talenta digital nasional tersebut dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya diinformasikan per hari ini (Selasa, 17 Mei 2022) sudah terdaftar 73 ribu peserta, masih tersisa 120 ribu lebih peserta. Program ini mencakup seluruh pelosok Tanah Air di 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, siapa saja bisa mendaftar,” jelasnya usai menghadiri Grand Launching of the National Digital Talent Program 2022, yang disiarkan secara langsung dari Hotel Marriott Yogyakarta, Selasa (17/5/2022).

Meskipun terbuka untuk umum, Menteri Johnny mengingatkan kapasitas peserta terbatas yakni 200.000 orang. Oleh karena itu, calon peserta diminta untuk melengkapi persyaratan, dokumen dan turut ambil bagian secara serius.

“Sekali lagi, kepada para milenial untuk segera mengambil bagian agar tidak tertinggal. Namun demikian, tahun-tahun berikutnya program ini akan kita teruskan karena memang kebutuhan (talenta digital)nya besar,” ujarnya.

Menkominfo menjelaskan program DTS merupakan program terapan bagi generasi milenial. Selain memberikan peningkatan kompetensi sesuai kurikulum pelatihan yang berkualitas, program DTS juga membekali peserta dengan kebutuhan future jobs atau lapangan pekerjaan masa depan.

Sumber: BeritaSatu.com