Polusi Penyebab 1 dari 6 Kematian di Dunia pada 2019

New Delhi, Beritasatu.com - Polusi menyebabkan satu dari enam kematian di seluruh dunia pada 2019, sebuah studi baru mengungkapkan, lebih dari korban global tahunan untuk perang, malaria, HIV, TBC, obat-obatan atau alkohol.

Studi yang diterbitkan Selasa (17/5/2022) oleh Komisi Lancet tentang polusi dan kesehatan, menemukan polusi membunuh 9 juta orang setiap tahun, di mana hampir tiga perempat dari jumlah tersebut disebabkan menghirup udara yang berbahaya.

Menurut penelitian tersebut, kematian yang disebabkan oleh polusi udara dan polusi bahan kimia beracun meningkat sebesar 66% selama dua dekade terakhir, didorong oleh urbanisasi yang tidak terkendali, pertumbuhan populasi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Dampak polusi terhadap kesehatan tetap besar, dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menanggung beban terberat dari beban ini," kata Richard Fuller, penulis utama studi tersebut.

"Meskipun dampak kesehatan, sosial dan ekonominya sangat besar, pencegahan polusi sebagian besar diabaikan dalam agenda pembangunan internasional."

Setelah polusi udara, polusi air adalah ancaman paling fatal berikutnya, menyebabkan 1,36 juta kematian dini pada 2019. Polusi timbal adalah yang berikutnya, diikuti oleh "bekerja di lingkungan beracun."

Studi ini didasari pada laporan tahun 2015 oleh komisi yang sama, berdasarkan data dari Global Burden of Disease Study, sebuah upaya kolaboratif internasional yang berbasis di Institute for Health Metrics and Evaluation.

Sumber: CNN