Israel Akan Gelar Simulasi Serangan Skala Besar ke Iran

Tel Aviv, Beritasatu.com- Israel akan mensimulasikan serangan terhadap Iran. Seperti dilaporkan RT, Rabu (18/5/2022), simulasi tersebut mencakup potensi pembalasan Iran atas penembakan fasilitas nuklirnya.

“Untuk pertama kali, latihan ‘Chariots of Fire’ Angkatan Udara Israel (IAF) akan mencakup latihan untuk serangan skala luas di Iran," lapor Times of Israel pada Selasa (17/5), mengutip sumber.

Latihan di atas Laut Mediterania akan dimulai pada 29 Mei selama minggu keempat dan terakhir dari latihan selama sebulan.

“Mengingat meningkatnya ketidakpastian mengenai kembalinya Iran ke kesepakatan nuklir 2015, di tengah negosiasi yang lama terhenti dengan Amerika Serikat, Pasukan Pertahanan Israel pada tahun lalu telah meningkatkan upayanya untuk mempersiapkan ancaman militer yang kredibel terhadap fasilitas nuklir Teheran,” kata surat kabar itu.

Menurut surat kabar itu, potensi serangan Israel terhadap Iran menimbulkan beberapa tantangan bagi IAF: Israel harus menemukan cara untuk menembaki fasilitas nuklir Iran yang terletak jauh di bawah tanah, entah bagaimana melewati pertahanan udara Iran yang “semakin canggih”, dan mempersiapkan diri untuk pembalasan oleh Iran dan sekutunya.

“Latihan yang akan datang juga diharapkan untuk fokus pada persiapan dan tanggapan terhadap pembalasan semacam itu,” kata laporan itu.

Hampir semua unit Pasukan Pertahanan Israel mengambil bagian dalam latihan ‘Chariots of Fire’. Seperti yang dilaporkan Saluran 13 Israel pada Selasa. Selama simulasi serangan Iran, kapal tanker Amerika Serikat (AS) akan berlatih pengisian bahan bakar di udara untuk jet tempur Israel.

Sebelumnya pada hari itu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengklaim bahwa Iran “hanya beberapa minggu lagi dari mengumpulkan bahan fisil yang akan cukup untuk bom pertama.”

Gantz menekankan bahwa Iran terus mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat diubah dalam semua aspek yang terkait dengan sentrifugal canggih, dan bahwa harga untuk menangani tantangan Iran di tingkat global atau regional terus meningkat.

Sebaliknya, Iran bersikeras program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai. Presiden Iran Ebrahim Raisi sebelumnya telah memperingatkan Israel bahwa militer negaranya akan menyerang "pusat rezim Zionis" jika Tel Aviv membuat "gerakan terkecil" melawan Iran.

Setelah satu tahun negosiasi di Wina, satu kesepakatan muncul di tangan pada bulan Februari. Namun, Iran menuntut jaminan dari Washington bahwa presiden AS di masa depan tidak akan menarik diri dari perjanjian baru. Iran juga meminta AS untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dari daftar organisasi terorisnya. AS belum menanggapi permintaan ini.

“Jika AS memberikan tanggapannya terhadap beberapa solusi yang diusulkan, kami dapat berada dalam posisi bahwa semua pihak kembali ke Wina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh, Senin.

