AS Tidak Bisa Rebut Aset Rusia untuk Rekonstruksi Ukraina

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) tidak bisa merebut aset Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Seperti dilaporkan RT, Rabu (18/5/2022), Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan AS tidak dapat secara legal menyita dana Rusia sebagai sanksi atas perang di Ukraina.

Pernyataan Yellen mengacu pada aset sekitar US$ 300 miliar (Rp 4.415 triliun) dari bank sentral Rusia yang telah diblokir oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai bagian dari sanksi mereka atas operasi militer Moskwa di Ukraina.

Ada diskusi akhir-akhir ini di antara sekutu Barat tentang bagaimana membiayai rekonstruksi jangka panjang Ukraina dan apakah aset Rusia yang dibekukan dapat berperan.

“Saya pikir sangat wajar mengingat kehancuran besar di Ukraina, dan biaya pembangunan kembali yang besar yang akan mereka hadapi, bahwa kami akan meminta Rusia untuk membantu membayar setidaknya sebagian dari harga yang akan terlibat,” kata Yellen kepada wartawan.

“Yang mengatakan, sementara kami mulai melihat ini, sekarang tidak sah di Amerika Serikat bagi pemerintah untuk menyita aset-aset itu. Itu bukan sesuatu yang diizinkan secara hukum di Amerika Serikat,” tambahnya.

Moskwa telah mengutuk pemblokiran cadangan devisa internasionalnya. Pemerintah Putin menyatakan tidak dapat memperkirakan perkembangan seperti itu, dan bahwa pembekuan itu pada dasarnya merupakan pencurian. Beberapa ahli juga menyebut pembekuan aset Rusia sebagai kerugian terbesar dalam kredibilitas bagi AS dan sekutunya, serta untuk sistem keuangan Barat.

Bulan lalu, Presiden AS Joe Biden meminta Kongres untuk memberinya wewenang untuk menyita aset orang-orang kaya yang diyakini memiliki hubungan dengan Kremlin dan menggunakannya untuk merekonstruksi Ukraina.

