Taiwan Berharap Bisa Ikut Pertemuan WHA Pekan Depan

Jakarta, Beritasatu.com – Taiwan berharap bisa ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang digelar oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), termasuk pertemuan Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA), pekan depan. Sebab, dalam semangat “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Harapan itu disampaikan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Shih-Chung Chen dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (19/5/2022). Pertemuan WHA akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 22-28 Mei 2022.

“Kami mendesak WHO dan pihak terkait untuk mendukung diterimanya Taiwan dalam WHO dan mengizinkan Taiwan untuk berpartisipasi penuh dalam pertemuan, mekanisme, dan kegiatan WHO. Taiwan akan terus bekerja dengan seluruh dunia untuk memastikan bahwa semua menikmati hak asasi manusia atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Konstitusi WHO,” ujar Menkes Taiwan.

Selama lima tahun terakhir, Taiwan tidak diundang untuk berpartisipasi dalam WHA. Untuk memastikan Taiwan tidak ketinggalan dan tidak ada gap coverage dalam kesehatan global, ujar Chen, Taiwan terus berupaya untuk berpartisipasi dalam WHA tahun ini secara profesional dan pragmatis, sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai bagian dari upaya global untuk mewujudkan visi WHO.

“Dua tahun masa pandemi Covid-19, lebih dari 510 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 6,25 juta kematian telah dilaporkan di seluruh dunia. Saat semua negara terus memerangi pandemi, pencapaian Taiwan yang memiliki populasi 23,5 juta telah diakui secara luas,” ujar Chen.

Menkes Chen mengatakan, sistem Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) Taiwan, yang diluncurkan pada 1995, telah memainkan peran penting dalam memerangi pandemi. Sistem NHI menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi, mencapai cakupan universal, yakni 99,9%.

Sistem perawatan kesehatan dan NHI Taiwan yang kuat telah melindungi masyarakat dan memastikan stabilitas sosial selama pandemi Covid-19. Selain itu, basis data NHI yang komprehensif dan sistem informasi terkini lainnya sangat penting dalam memastikan keberhasilan penerapan teknologi digital untuk pencegahan penyakit. Sistem perawatan kesehatan Taiwan menduduki peringkat kedua di dunia pada 2021 menurut CEOWorld.

Sumber: BeritaSatu.com