IICD Siap Jadi Media Diskusi bagi Peningkatan Praktik CG

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kembali mengadakan CG Conference & Award yang ke 13 di Ballroom Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, pada 27 Mei 2022. IICD siap menjadi media diskusi bagi peningkatan praktik Corporate Governance (CG).

The 13th IICD CG Virtual Conference and Award” yang dilaksanakan dalam 2 (dua) acara secara terpisah yaitu IICD CG Virtual Conference dengan tema, “Sustainability Governance for Long – Term Value Creation” yang diselenggarakan secara online dan “The 13th IICD CG Award” yang dilaksanakan secara offline di Ballroom Financial Hall, Jakarta.

Diharapkan, CG Virtual Conference yang diselenggarakan IICD diharapkan mampu menjadi media diskusi bagi peningkatan praktik-praktik CG ke semua perusahaan publik di Indonesia serta meningkatkan kesadaran pentingnya Environmental, Social and Governance (ESG) di kalangan emiten dan investor pasar modal.

Dalam sambutan, Sigit Pramono, Chairman IICD menyampaikan tema IICD CG Virtual Conference tahun ini adalah, “Sustainability Governance for Long – Term Value Creation”.

“CG Virtual Conference kali ini sebagai media untuk berdiskusi terkait pentingnya sustainability governance atau tata kelola yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menjamin keberlanjutan bisnis dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di setiap aspek operasional, menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran etika bisnis, kejelasan lingkup pelaporan internal, kejelasan peran, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap komponen perusahaan”, jelasnya.

Dalam perkembangannya, IICD mendukung penerapan konsep ESG di Indonesia dimana konsep tersebut pertama kali diusung oleh gerakan “Who Cares Wins” dari United Nations Global Compact tahun 2004.

“ESG menegaskan pentingnya aspek keberlanjutan pada segala aktivitas bisnis perusahaan. Pentingnya isu-isu ESG dapat digunakan sebagai kriteria dalam mengevaluasi perusahaan, dimana mereka berinvestasi dan untuk memastikan kinerja keuangan jangka panjang. Terlebih lagi, para investor global saat ini menggunakan kriteria ESG untuk menghindari investasi yang beresiko. Sehingga, integrasi ESG dalam operasional dan praktik bisnis adalah jalan yang harus ditempuh”, imbuhnya.

Dalam acara CG Virtual Conference yang diselenggarakan oleh IICD, hadir Hoesen, MM Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hoesen akan menyampaikan peran OJK dalam pelaksanaan ESG di Indonesia.

“ESG menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. ESG menjadi tantangan bagi penciptaan prinsip keuangan berkelanjutan. OJK terus berkomitmen dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan”, jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, OJK pada tahun 2017 juga telah menerbitkan POJK No. 51 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. OJK senantiasa mendukung emiten dan perusahaan publik pada indeks penguatan ESG.

Dalam mendukung GCG di Indonesia, IICD bersama dengan OJK, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta beberapa institusi pegiat GCG menerbitkan Road Map Tata Kelola Perusahaan Indonesia serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan praktek-praktek Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik agar dapat bersaing di kawasan ASEAN.

Prof Mardiasmo, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang juga hadir dalam IICD CG Conference menjelaskan peran KNKG berdasarkan keputusan Menko Perekonomian nomor KEP/49/M.EKON/11/2004. Dalam kesempatan tersebut, Mardiasmo juga menyampaikan usaha KNKG dalam mendukung GCG.

“KNKG dalam proses melakukan penyusunan kembali, penyempurnaan serta sosialisasi terkait regulasi untuk penerapan tata kelola perusahaan (GCG) dalam sektor korporasi dan publik di Indonesia untuk memperbaiki tingkat governansi Indonesia, baik di tingkat regional maupun internasional”, jelasnya.

Moderator sekaligus host IICD CG Conference, Vita Diani Satiadhi (Direktur Eksekutif IICD) menyampaikan secara garis besar rekomendasi dalam penerapan ESG di Indonesia.

“Pertama, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap strategi dan implementasi ESG di perusahaan. Kedua, peran penting dari Board dan institutional imvestor dalam membahas issue CG & ESG. Ketiga, perusahaan yang menerapkan prinsip ESG, akan mempunyai kinrja yang lebih baik dibanding perusahaan yang tidak menerapkan ESG. Terakhir, bank yang menerapkan prinsip-prinsip ESG akan mendapatkan perhatian lebih besar dari investor,” jelasnya.

Sebagai rangkaian acara -selain CG Virtual Conference-, tahun ini IICD kembali memberikan penghargaan kepada emiten-emiten yang telah mengimplementasikan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada tahun sebelumnya dan tidak terkait kasus serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG pada acara

“The 13th IICD Corporate Governance Awards”. Pemberian apresiasi kepada para emiten dengan praktek CG terbaik (BigCap & MidCap) dibagi menjadi 10 kategori, yaitu: Best CG Overall, Best Financial Sector, Best Non-Financial Sector, Best SOE/BUMN, Best Right of Shareholders, Best Equitable Treatment of Shareholders, Best Role of Stakeholders, Best Disclosure & Transparency, Best Responsibility of the Boards, Most Improved, yang akan diumumkan pada puncak acara awards 27 Mei 2022 di Ball Room Financial Hall, 2nd Floor, Jakarta.

