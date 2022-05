Ketua KPU Kenang Viryan Aziz Seorang Pekerja Keras

Jakarta, Bertasatu.com - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengenang mantan Anggota KPU Viryan Aziz yang baru saja meninggal dunia. Di mata Hasyim, Viryan adalah seorang pekerja keras.

“Mas Viryan ini anggota KPU yang bekerja dengan gigih, pekerja keras dan bekerja hingga tuntas,” ujar Hasyim kepada wartawan, Sabtu (21/5/2022).

Hasyim merupakan rekan kerja Viryan di KPU pada periode 2017-2022. Bersama anggota KPU lainnya, Hasyim dan Viryan berhasil menyelenggarakan Pilpres dan Pileg Serentak pada Pemilu 2019.

Saat di KPU, menurut Hasyim, Viryan memimpin divisi data pemilih.

“Selama ini Mas Viryan mengampu divisi data pemilih, karena itu semboyan yang paling kita ingat adalah detail by name by address,” ungkap Hasyim.

Hasyim kemudian mendoakan Viryan Aziz agar diterima di sisi Allah. “Semoga almarhum husnulkhatimah. Alfaatihah...,” tutur Hasyim.

Diketahui, Anggota KPU periode 2017-2022, Viryan Aziz meninggal dunia karena sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta pada Sabtu (21/5/2022) sekitar pukul 01.40 WIB. Kabar duka itu disampaikan mantan Ketua KPU, Arief Budiman.

“Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Viryan Aziz (Anggota KPU periode 2017-2022). Almarhum meninggal sekitar pukul 01.40 WIB Sabtu, 21 Mei 2022, di RS. Abdi Waluyo Jakarta,” kata Arief dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/5/2022).

Arief meminta masyarakat memaafkan dan mengikhlaskan segala kesalahan Viryan Aziz semasa hidup.

“Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kelapangan hati oleh Allah SWT. Aamiin ya rabbal’alamin,” harapnya.

Sebelumnya, pada Jumat (20/5/2022) kondisi Viryan Azis saat itu tengah memburuk. Dikabarkan, Viryan mengalami pecah pembuluh darah. Saat itu Viryan dalam kondisi tidak sadarkan diri atau koma dan dirawat di ruang intensive care unit (ICU).

