Hotman Paris Telah Melaporkan Iqlima Kim ke Polisi

Jakarta, Beritasatu.com - Pengacara senior Hotman Paris Hutapea ternyata sudah melaporkan Iqlima Kim beserta pengacara Razman Arif Nasution ke polisi. Iqlima dan Razman dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan telah menyebarkan fitnah serta melakukan pencemaran nama baik. Hal itu diungkapkan Hotman Paris, Sabtu (21/5/2022).

"Sudah lapor, bakal dipanggil sebentar lagi. Kalau ditanya laporannya di mana, rahasia. Tetapi target utama saya adalah pengacaranya," ungkap Hotman.

Diterangkan Hotman, dirinya tidak takut melawan Iqlima yang diduga melakukan fitnah kepada dirinya dengan menyatakan bahwa Hotman telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Hotman menegaskan tidak merasa gentar meski Iqlima didampingi banyak kuasa hukum.

"Mau 2.000 pengacara pun saya tidak takut. Justru oknum pengacara nyalah yang mengarang cerita ini sebagian besar. Makanya targetnya ya mereka itu (kuasa hukum yang menemani Iqlima Kim)," tambahnya

Dalam video yang diunggahnya di media sosialnya, Hotman Paris mengaku akan melakukan tindakan keras terhadap orang-orang yang mengibarkan bendera perang kepada dirinya. Terlebih bila kasusnya ini masuk dalam kasus fitnah.

"Halo, musuh-musuhku, hari ini kalian melontarkan fitnahan. Sebentar lagi kalian akan saya sikat satu persatu. Jujur 90 persen musuh-musuhku itu tidak saya kenal bahkan sebagian besar satu suku lagi sama saya. I Don't Understands? How Are you. Kenapa kalian harus jealous sama saya. Saya kan gak pernah urusan sama masalah kalian dan gak pernah ganggu kepentingan kalian. Tapi kalian begitu, maka kalian akan saya lawan dan saya sikat secara hukum. Saya tidak akan berhenti, inilah prinsip saya. Tunggu kalian akan saya sikat satu persatu secara hukum oke," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com