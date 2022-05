Pra-KTT Y-20: Selamatkan Bumi lewat Ekonomi Sirkular

Balikpapan, Beritasatu.com – Forum Pra-KTT ketiga Y-20 Indonesia mengajak untuk menyelamatkan planet bumi dengan upaya ekonomi sirkular. Dibicarakan mengenai isu planet berkelanjutan dan layak huni masih terus berlanjut pada Minggu (26/5/2022) dengan diskusi mengenai ekonomi sirkular.

Dalam konsep ekonomi linier, kita mengambil sumber daya alam untuk memproduksi barang yang pada akhirnya akan dibuang. Pola buat-gunakan-buang ini hanya memicu konsumsi berlebih dan produksi limbah yang berlebihan. Sudah waktunya kita mengubah pola ini dengan menerapkan ekonomi sirkular berbasis produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Pra-KTT Ketiga Y-20 Indonesia kali ini menghadirkan talkshow ekonomi sirkular. Harapannya, wawasan yang diberikan dapat membantu para delegasi muda dalam menyusun rekomendasi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan kepada G-20.

Hadir dalam talkshow ini Alesya Krit (Center of Competence for Climate Change, Environment and Noise Protection di Aviation Hessen), Joi Danielson (Partner di Systemiq), Ke Wang (Program Lead di Platform for Accelerating Circular Economy), serta Mohammad Bijaksana Junerosano (CEO dan Founder Waste4Change).

Alesya menyarankan pentingnya berpikir secara lokal dalam upaya mendorong konsumsi berkelanjutan.

