WEF Digelar Tatap Muka, Rumah Delegasi Rusia Terpampang "Penjahat Perang"

Davos, Swiss, Beritasatu.com - Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum atau WEF) kembali digelar di Davos, Swiss mulai Minggu (22/5/2022) hingga Kamis (26/5/2022). Invasi Rusia terhadap Ukraina akan menjadi isu yang paling krusial dalam pertemuan kali ini.

"Pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos tahun ini akan menjadi pertemuan tahunan yang paling tepat waktu dan penting sejak pembentukan forum lebih dari 50 tahun yang lalu," kata pendiri WEF Klaus Schwab kepada wartawan menjelang pertemuan, Minggu (22/5/2022).

"Kembalinya perang, epidemi dan krisis iklim, semua kekuatan pengganggu itu telah menggagalkan pemulihan global," kata Schwab. "Isu-isu itu harus dihadapi di Davos; krisis pangan global, khususnya, membutuhkan perhatian kita segera."

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan memberikan pidato dalam sesi khusus hari ini, Senin (23/5/2022), diikuti oleh sesi Suara dari Ukraina yang menghadirkan Yuliia Svyrydenko, deputi perdana menteri, Kementerian Perekonomian Ukraina dan Yevheniia Kravchuk, anggota parlemen Ukraina.

Panitia telah memilih untuk tidak memperpanjang undangan ke perusahaan atau perwakilan Rusia mengingat sanksi yang dijatuhkan pada rezim Vladimir Putin.

Bahkan rumah yang biasanya digunakan delegasi Rusia dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kini ditempeli tulisan "Penjahat Perang".

