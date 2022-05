Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Harus Dilanjutkan

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan harus ditutup. Jokowi mengemukakan hal tersebut, sebab kawasan Asia dan Pasifik memiliki negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi dan juga terendah di dunia.

Seiring penanganan pandemi yang terus membaik, saat ini Pemerintah Indonesia melonggarkan penggunaan masker di luar ruangan.

"Keberhasilan vaksinasi menentukan reaktivasi ekonomi nasional dan konektivitas dengan perekonomian dunia," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Sidang Komisi ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5/2022).

BACA JUGA Biden Tak Percaya Cacar Monyet Berisiko seperti Covid-19

Presiden Jokowi berharap UNESCAP akan mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional, mengatasi tantangan logistik, dan mempersingkat rantai pasok. Selain itu, lanjut Presiden Jokowi, pendanaan untuk akselerasi SDGs juga harus diperkuat.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memperkirakan kebutuhan US$ 1,5 triliun setiap tahunnya untuk memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-2030/SDGs) tercapai di Asia-Pasifik tahun 2030 dan ketersediaan pendanaan global hanya US$ 1,4 triliun.

"Kesenjangan besar ini harus ditutup. Investasi sektor swasta harus didorong," kata dia.

Menurut Kepala Negara, meskipun Asia-Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing inbound dan outbound, namun nilai investasi ke kawasan ini masih kecil.

"UNESCAP perlu mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan business matching di antara negara anggota. Pendanaan inovatif perlu terus dimajukan," ujar Kepala Negara.

Kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya sangat diharapkan. Indonesia, lanjut Kepala Negara, memajukan berbagai pendanaan inovatif termasuk SDG Indonesia One, Green Sukuk, dan Ekonomi Karbon.

BACA JUGA Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet Masih Tetap 23 Orang

"Sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat. Digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau adalah masa depan kita bersama," kata dia. Disebutkan, optimalisasi digitalisasi perdagangan akan memangkas biaya perdagangan di kawasan setidaknya 13%.

Akses UMKM pada inklusi keuangan dan rantai pasok kawasan perlu didorong. "Dukungan bagi upaya pertumbuhan hijau sangat diperlukan, termasuk transisi energi, dan kapasitas pajak perlu harus diperkuat, termasuk pajak karbon," kata Presiden Jokowi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily