Pesawat Militer AS Angkut 35 Ton Susu Formula Bayi dari Jerman

Washington, Beritasatu.com- Pesawat militer Amerika Serikat (AS) mengangkut 35 ton susu formula bayi dari Jerman. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Minggu (22/5/2022), pengiriman pertama susu formula bayi mendarat di Indianapolis sebagai bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk mengatasi kekurangan yang kritis di AS.

Pengiriman tersebut adalah yang pertama dari beberapa penerbangan dari Eropa yang membawa susu formula bayi, dibuat untuk anak-anak yang memiliki reaksi alergi terhadap protein dan susu sapi, diharapkan akhir pekan ini dapat mengatasi kekurangan yang semakin dalam di AS karena penutupan pabrik manufaktur domestik terbesar di Michigan. pada bulan Februari karena masalah keamanan.

Penerbangan diizinkan setelah Presiden AS Joe Biden meminta Undang-Undang Produksi Pertahanan.

Menteri Departemen Pertanian AS (USDA), yang berada di Indianapolis untuk menyambut kedatangan pengiriman pertama, mengatakan pasokan ini hanya akan berlangsung sekitar seminggu. Pasokan ini dapat memberi makan sekitar 27.000 anak yang membutuhkan.

Gedung Putih menyatakan 132 palet susu formula Alfamino Bayi dan Alfamino Junior Nestlé Health Science akan meninggalkan Pangkalan Udara Ramstein di Jerman menuju AS.

Seumlah 114 palet lain dari formula Gerber Good Start Extensive HA diharapkan tiba dalam beberapa hari mendatang. Secara keseluruhan, sekitar 1,5 juta botol 8 ons dari tiga formula, yang hipoalergenik untuk anak-anak dengan alergi protein susu sapi, diharapkan tiba minggu ini.

Indianapolis dipilih karena merupakan hub distribusi Nestle. Formula tersebut akan diturunkan ke trailer semi-traktor FedEx dan dibawa ke pusat distribusi Nestle sekitar satu mil jauhnya. Di sana, perusahaan akan melakukan pemeriksaan kontrol kualitas standar sebelum mendistribusikan pasokan ke rumah sakit, apotek, dan kantor dokter, menurut seorang pejabat administrasi di tempat.

Pesawat Angkatan Udara AS mengangkut sejumlah susu formula awal karena tidak ada penerbangan komersial yang tersedia akhir pekan ini.

“Penerbangan itu adalah yang pertama dari beberapa yang memberikan "beberapa bantuan tambahan dalam beberapa hari mendatang" karena pemerintah bekerja pada tanggapan yang lebih tahan lama terhadap kekurangan tersebut,” kata Brian Deese, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Minggu.

Deese mengatakan kepada program berita State of the Union CNN bahwa penerbangan hari Minggu membawa 15 persen dari formula kelas medis khusus yang dibutuhkan di AS. Atas berbagai tindakan oleh pemerintah, orang harus melihat "lebih banyak formula di toko mulai awal minggu ini" .

Untuk jangka panjang, kata Deese, AS membutuhkan lebih banyak penyedia susu formula sehingga tidak ada perusahaan individu yang memiliki kendali sebesar ini atas rantai pasokan.

