Elemen Pemuda Pringsewu: Jangan Ada Lagi Politik SARA

Pringsewu, Beritasatu.com - Sejumlah elemen pemuda di Kabupaten Pringsewu berpesan supaya tidak membawa SARA lagi ke dalam kontestasi politik menjelang pemilu-pilkada 2024. Pesan tersebut disampaikan dalam silaturahmi elemen Peuda Pringsewu saat menggelar halalbihalal Lebaran 2022.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung NU Pringsewu, Minggu (22/5/2022) kemarin dihadiri ratusan pemuda lintas agama, masyarakat, komunitas dan organisasi. Di antaranya dari GP Ansor, Banser, Pemuda Katolik, Forum Pemuda Kristen, Perhimpunan Pemuda Hindu, Pemuda Budha, BPK Oi Pringsewu dan RamonesArt. Serta berbagai komunitas, terdiri dari Berbagi Nasi, Vespa Bambu Seribu, Indonesia Escorting Ambulance, My Trip My Adventure, Komunitas IT, dan Komunitas Sepeda Tua Indonesia.

Kegiatan yang dikemas dengan semangat nasionalisme ini, juga untuk menguatkan rasa persaudaraan pemuda dari berbagai latar belakang berbeda.

Ketua Panitia, Fitri Amin Buchori mengungkapkan, elemen pemuda ini membawa jargon Kearifan Toleransi Adiwarna atau disingkat KiTA.

Menurutnya, jargon ini untuk mengingatkan kembali terkait siapa itu kita sebagai pemuda Indonesia yang berideologi Pancasila, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

