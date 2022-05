Gary Iskak Ditangkap Polisi, sang Istri: Jangan Hakimi Suami Saya

Jakarta, Beritasatu.com - Gary Iskak ditangkap polisi di kawasan Pasir Putih, Bandung Senin (23/5/2022), karena kasus narkoba. Istrinya, Richa Novisha meminta masyarakat tidak menghakimi Gary Iskak.

Dalam unggahan instagram storynya, Richa mengaku belum mampu banyak bicara terkait kasus yang menimpa suaminya itu.

"Attention! Please give us more time yaa untuk privacy. I know. I know. He is ok," tulis Richa, Selasa (24/5/2022).

Tak selang berapa lama, Richa juga mengunggah pesan mendalam pada suaminya. Dalam tulisannya, Richa juga menyertakan foto dirinya tengah bersanding dengan Gary.

"Yang kuat yah. We can through this together, agaaaaain! Kadang Allah membantumu bukan dengan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi dengan sakit, luka, derita dan kekecewaan karena Allah ingin menyelamatkanmu dari orang, tempat, dan keadaan yang salah," ungkap Richa dalam akun media sosialnya @Richaiskak.

Tak hanya itu, Wanita kelahiran Bogor, 6 November 1985 itu juga meminta masyarakat jangan dahulu menghakimi suaminya. Terlebih sebagai istri dirinya tetap memberikan dukungan agar suaminya mampu melewati cobaan kali ini.

"Don't judge sebelum kamu tau kebenaran nya. Terimakasih teman2 yang udah sayang sm aku dan suami, support kalian sangat berarti untuk kami. Doakan kami selalu ya agar kami kuat, sabar dan tabah menghadapi badai cobaan dan ujian ini. Love youuu," tandas Richa Novisha.

