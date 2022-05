Mesut Ozil Datang ke Jakarta, Ini Agendanya

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan pemain Tim Nasional Jerman, Mesut Ozil tiba di Jakarta, Indonesia. Ozil yang pernah membela Real Madrid dan Arsenal itu tiba melalui Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, (24/5/2022) dan langsung mendapatkan pengawalan ketat pihak keamanan.

Kabarnya Ozil yang kini membela klub Turki, Fenerbahce akan berada di Indonesia selama 4 hari. Dia datang dalam rangka kerja sama dengan salah satu brand apparel olahraga.

BACA JUGA Mesut Ozil Akan Tinggalkan Fenerbahce

Sebelumnya Ozil membagikan kabar perjalanannya dengan maskapai Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 0056 rute Istanbul-Jakarta lewat akun instagramnya.

"I'm on my way, Indonesia - see you soon in Jakarta," tulisnya.

Ozil akan melakukan meet and greet dengan fan terpilih dan memberikan pelatihan singkat atau coaching clinic, serta mengunjungi kegiatan CSR bersama dengan sejumlah atlet muda dan anak kurang mampu yang memiliki talenta di bidang olahraga sepakbola.

BACA JUGA Mesut Ozil Akan Gabung Rans Cilegon FC?

Ozil juga dijadwalkan akan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertemu dengan Menteri Sandiaga Uno. Lewat akun twitter, Sandiaga menyambut kedatangan Ozil.

"Selamat Datang Bro Ozil, Siap Nikmati Surga Tersembunyi di Indonesia?," tulis SAndiaga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com