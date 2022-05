Dukung Program Vaksin Covid-19, TCCF Berikan Dana Rp 7,9 M

Jakarta, Beritasatu.com - The Coca-Cola Foundation (TCCF), lembaga filantropi internasional The Coca-Cola Company memberikan pendanaan sebesar Rp 7,9 miliar kepada Yayasan Benih Baik dan Save the Children Indonesia untuk mendukung upaya mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia melalui program vaksinasi tepat sasaran.

“Kami menyadari krisis global Covid-19 masih belum berakhir dan memiliki dampak mendalam bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami telah mengalokasikan dana lebih dari Rp 7,9 miliar untuk mendukung sejumlah organisasi di Indonesia dalam upaya menghentikan penyebaran virus ini,” ujar Saadia Madsbjerg, President of the Coca-Cola Foundation dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu.com, Rabu (25/5/2022).

Saadia menyebutkan, pemerintah terus mendorong pelaksanaan program vaksinasi untuk segera mewujudkan herd immunity. Pemerintah juga berupaya memberikan akses vaksin bagi dua juta orang setiap harinya untuk mencapai target vaksinasi setidaknya 70% dari populasi Indonesia.

BACA JUGA Coca Cola Sebut 25 Persen Kemasan Bisa Dipakai Ulang pada Tahun 2030

Saadia mengatakan, melalui inisiatif “Stop the Spread”, dana dari The Coca-Cola Foundation disalurkan untuk memfasilitasi distribusi vaksin dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan efektivitas vaksin.

“Dari total dana yang telah diberikan, sebesar Rp 6,5 miliar telah disumbangkan kepada Yayasan Benih Baik, dan Rp 1,4 miliar disalurkan kepada Save the Children,” tutur Saadia.

CEO Yayasan Benih Baik, Andy Flores Noya menjelaskan program vaksinasi sudah dilaksanakan oleh Yayasan Benih Baik sejak awal tahun 2021. Namun, belum semua daerah dan penduduk memiliki akses terhadap vaksin.

“Sebagai salah satu upaya percepatan vaksinasi, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan The Coca-Cola Foundation untuk mewujudkan komitmen kami dalam menyukseskan program vaksinasi di Indonesia melalui pembukaan Sentra Vaksinasi Covid-19 yang tersebar di tujuh kota di seluruh Indonesia,” lanjut Noya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com