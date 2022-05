Buka GPDRR di Bali, Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Berkelanjutan

Nusa Dua, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan kepada para pemimpin dunia empat konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi berbagai bencana, termasuk pandemi dan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.

“Dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction, kali ini, pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau the 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (25/5/2022).

Presiden Jokowi mengatakan, pertama, setiap negara di dunia harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana.

“Pendidikan aman bencana serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana harus menjadi prioritas kita bersama,” katanya.

Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam science, teknologi, dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Ia mengatakan akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus kita tangani secara serius.

“Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk Dana Bersama atau Pooling Fund Bencana serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan,” jelas Presiden Jokowi.

