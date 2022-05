Hindari Peretasan, Ini Tip Membuat Password yang Kuat

Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan paham bagaimana bertransaksi digital secara aman. Salah satu kiatnya membuat password atau kata sandi yang kuat.

Belakangan ini marak berkembang modus kejahatan pada transaksi digital. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah membuat password atau kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak.

Kepala Group Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Ricky Satria menuturkan, banyak akun mudah dijebol oleh peretas lantaran penggunaan password yang lemah dan mudah ditebak. Misalnya menggunakan kombinasi tanggal lahir, atau susunan huruf 1 sampai 10. Bahkan ada juga masyarakat yang menyimpan password di belakang ponselnya, sehingga memudahkan orang lain untuk melihat dan sewaktu-waktu bisa menjebol akunnya.

Untuk menjaga keamanan password, Ricky mengingatkan agar selalu menggunakan minimal delapan karakter dengan kombinasi angka dan huruf, kombinasi huruf besar dan kecil, karakter yang tidak mudah ditebak, serta menggunakan pengganti huruf yang mirip seperti @ atau $. Jangan gunakan tanggal lahir atau nama sebagai password karena akan mudah ditebak.

“Password juga harus diganti secara berkala, dan pastikan untuk menggunakan password yang berbeda pada setiap akun. Karena biasanya ada pin yang dikirim ke email, makanya harus dibedakan pada setiap akun,” kata Ricky Satria dalam webinar “Strategi Bertransaksi Digital Tanpa Worry”, Rabu (25/5/2022).

Ada 25 password yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, sehingga mudah ditebak dan harus dihindari, yaitu 123456, password, 12345678, qwerty, 12345, 123456789, letmein, 1234567, football, iloveyou, admin, welcome, monkey, login, abc123, starwars, 123123, dragon, passw0rd, master, hello, freedom, whatever, qazwsx, trustno1.

Ricky menambahkan, setelah membuat password yang kuat, jaga kerahasiaan kata sandi tersebut. Jangan mau diarahkan untuk memberitahukan kode rahasia tersebut kepada pihak yang mengaku operator penyelenggara, termasuk dengan mengisi link atau tautan. Selain itu, jangan pernah membagikan data pribadi seperti nomor telepon, email, alamat, nomor identitas, dan lainnya di media sosial.

Sumber: BeritaSatu.com