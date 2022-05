Jemaah Haji Diminta Makan Tepat Waktu Saat di Tanah Suci

Jakarta, Beritasatu.com- Jemaah haji diminta agar makan tepat waktu selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekkah dan Madinah. Hal itu diutarakan oleh Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Cholid.

"Pada haji kali ini jemaah mendapatkan tiga kali makan, sebelumnya hanya dua kali sehari," katanya melalui saluran daring di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Makan pagi untuk jemaah haji Indonesia disediakan pukul 06.00 sampai 09.00 waktu Arab Saudi (WAS) dan paling lambat harus sudah dimakan pada pukul 11.00 WAS.

Makan siang disediakan pukul 12.00 sampai 15.00 WAS dan paling lambat harus sudah dikonsumsi pada pukul 17.00 WAS. Sementara untuk makan malam disediakan dari pukul 18.00 sampai 21.00 WAS dan paling lambat harus sudah disantap pada pukul 23.00 WAS.

BACA JUGA 97,26% Jemaah Haji Reguler Telah Konfirmasi Keberangkatan

Subhan mengemukakan bahwa makanan yang disediakan tiga kali sehari sebaiknya disantap sesuai waktu yang ditentukan untuk menghindari kemungkinan makanan menjadi basi atau tidak layak dikonsumsi lagi.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA