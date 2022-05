UNM Terima Kunjungan INTI International University Malaysia

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Nusa Mandiri (UNM) Fakultas Teknologi Informasi (FTI) Program Studi (prodi) Informatika, mendapatkan kunjungan dalam rangka silaturahmi dari INTI International University Malaysia, yang diwakili oleh Deshinta Arrova Dewi, Kamis (19/5/2022).

Wakil Rektor I Bidang Akademik UNM, Nita Merlina, mengatakan, INTI International University merupakan universitas swasta peringkat kelima di Malaysia.

“Kunjungan silaturahmi ini membahas berbagai macam peluang kerja sama yang dapat terjalin antara Universitas Nusa Mandiri (UNM) dan INTI International University dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (26/5/2022).

BACA JUGA Universitas Budi Luhur Dapat Dana Hibah PKM Terbanyak se-LLDIKTI III

Ia pun menjelaskan, dalam kunjungan ini dibahas juga tentang kerja sama riset seperti: (1) Research Grant Aplication, (2) Joint Research Publication (Full Publication Fees Sponsorship Scopus Indexed), (3) Free to publish in INTI’s Journal yang terdiri dari : INTI Journal, Journal of Data Science, Journal of Innovation and Technology, Journal of Business and Social Sciences, (3) Research Webinar yang terdiri dari Guest Lecture Series, Online Symposium, International Conference/Workshop.

“Selain bidang riset, UNM dan INTI juga membahas kerja sama bidang akademik atau pendidikan seperti post-graduate study scholarship, program kampus merdeka yang diselenggarakan pada Juni-Desember 2022, serta soft skill workshop embedded,” katanya.

BACA JUGA Ini Cara Siswa Indonesia Tembus Universitas Terbaik Dunia

Setelah kunjungan silaturahmi ini, imbuhnya, akan ditindaklanjuti dengan membuat nota kesepahaman atau kerja sama antara Universitas Nusa Mandiri (UNM) dengan INTI International University.

“Semoga acara ini dapat memberi kesan yang baik. Sehingga rencana kolaborasi bidang akademik, penelitian, pengabdian dan bidang-bidang lainnya dapat berjalan lancar,” tutup Wakil Rektor I Bidang Akademik UNM tersebut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com