Flash Coffee Suarakan Manfaat Cloud Computing bagi Kemajuan Usaha

Jakarta, Beritasatu.com - Flash Coffee, gerai kopi yang namanya sedang tumbuh pesat di Jakarta, belum lama ini menyelenggarakan dialog bersama perusahaan teknologi cloud, eCloudvalley Digital Technology tentang manfaat cloud computing dalam mengakselerasi sebuah usaha. Perusahaan eCloudvalley sendiri merupakan mitra Amazon Web Services (AWS) yang menyediakan jasa konsultasi seputar teknologi AWS di Indonesia.

Dalam konteks operasional Flash Coffee, cloud computing menawarkan segudang manfaat. Antara lain, Flash Coffee menggunakan teknologi serverless atau komputasi tanpa server dimana sejumlah proses krusial hanya berlangsung disaat memang dibutuhkan dan tidak ada biaya penggunaan server yang terbuang percuma.

“Teknologi serverless dapat mengurangi biaya operasional, karena biasanya proses menjalankan kode, mengelola data dan mengintegrasikan aplikasi membutuhkan server yang harus beroperasi tiap hari, sepanjang hari. Selain itu, kapasitas memory server bisa berubah sesuai kebutuhan. Contoh, pada jam-jam traffic pemesanan tinggi, memory server akan otomatis meningkat. Banyak sekali layanan siap pakai yang ditawarkan cloud computing, sehingga kami pun bisa menghemat waktu buat pengembangan teknologi,” kata Ali Irawan, Head of Engineering Flash Coffee untuk kawasan Asia Pasifik.

Adapun penggunaan layanan cloud computing berperan penting dalam mewujudkan transformasi digital dan transformasi industri 4.0. “Saat ini setiap perusahaan mengukur kinerjanya dari efektivitas operasional serta pengalaman dan kepuasan pelanggan. Cloud computing dapat membantu sebuah perusahaan meningkatkan keduanya, dan menawarkan potensi tak terbatas kepada pelanggan mereka. Hal ini menjadi strategi kunci untuk bisa tetap bersaing di era pandemi saat ini,” kata Dwiantoro Wibowo, Senior Business Development Manager untuk eCloudvalley Indonesia.

Hadir sejak 2020, Flash Coffee kini telah memiliki lebih dari 80 gerai yang tersebar di seluruh area Jabodetabek. Berbeda dengan kedai kopi grab and go lainnya, Flash Coffee menawarkan pengalaman menikmati kopi berkualitas premium dengan harga terjangkau. Selain di Indonesia, Flash Coffee saat ini beroperasi di Thailand, Singapore, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong. Flash Coffee dimodali oleh Rocket Internet, Delivery Hero, White Star Capital, CX Ventures, Global Founders Capital dan Conny & Co, dan saat ini dalam proses menggalang dana Seri B.

