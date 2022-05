Puan Maharani: Lakukan Aksi Nyata Mengatasi Kebencanaan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani berbicara dalam The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali, Kamis (26/5/2022). Pada forum pengurangan risiko bencana PBB ini, Puan menekankan pentingnya seluruh bangsa untuk bertindak melakukan aksi nyata mengatasi masalah-masalah kebencanaan.

“Pertemuan ini merupakan upaya kita bersama dalam membangun komitmen sebagai warga bangsa di bumi ini. Komitmen antar bangsa dan negara sudah sering dilakukan dalam berbagai forum, kerja sama, dan pertemuan-pertemuan, bahkan komitmen memajukan kepentingan bersama dan kerja sama telah dilakukan sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955,” kata Puan.

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat akan pentingnya upaya dan kerja bersama dalam menghadapi masalah-masalah global. Ia menegaskan diperlukan upaya bersama dalam menyelesaikan permasalahan global, seperti kerentanan pangan, energi, air bersih sanitasi, dan kelestarian alam.

“Persaingan ekonomi global dan perkembangan industri, telah menciptakan kesenjangan antarnegara dalam mengeksploitasi alam, pemanfaatan teknologi eksploitasi dan jalannya pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” ujar Puan Maharani.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR ini juga menyoroti kesenjangan capaian kemajuan antarnegara. Hal tersebut, kata Puan, membuat negara-negara di dunia memiliki sikap yang berbeda dalam mengeksploitasi alam sebagai sumber untuk pendapatan negara.

“Karenanya tema pertemuan GPDRR ini memang sangat tepat dan relevan, karena dunia perlu membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia,” tuturnya pada forum yang bertema “From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World” tersebut.

