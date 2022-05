Presiden Zelensky Sebut Rusia Menikmati Perang di Ukraina

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia sangat menikmati perang di Ukraina. Setelah 300.000 anak tewas akibat perang, Ukraina masih tidak mengerti bagaimana Rusia menolak bernegosiasi damai dan terus melancarkan serangan.

“Jadi itu kesan saya. Jadi itu yang saya lihat. Mereka tidak suka dengan hasilnya, tapi mereka menikmati perang ini. Sementara saya tidak. Saya tidak memahami bagaimana, ada orang yang bisia menikmati perang ini, karena kita kehilangan banyak nyawa dan kehilangan banyak sekali orang,” ujar Zelensky.

Hal itu disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam acara FPCI Virtual Public Forum “Heart to Heart Volodmyr Zelensky Talks to Indonesiia” pada Jumat (27/5/2022). Acara ini dipandu Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.

Zelensky menjelaskan rakyat Ukraina berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Upaya yang telah dilakukan setiap warga Ukraina adalah demi keluarga, anak-anak, pasangan, dan orang tua mereka. Moral itu yang menjadikan semangat juang mereka sangat tinggi. Banyak warga Ukraina sudah mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan, kebebasan, dan kedaulatan bangsa.

“Setiap tentara Ukraina merasa lebih yakin dengan moral itu. Sebagian tidak yakin, tapi mereka bersatu. Sebaliknya, Rusia tidak menghormati tentara mereka sendiri. Pejabat Rusia hanya ingin memuaskan selera politik mereka. Kami tidak menginginkan peperangan. Kami hanya mempertahankan negara kami dan kami tidak melakukan penyerangan,” tambahnya.

Menurut Zelensky, pada tahun 2014, Rusia sudah mengambil Peninsula Krimea. Kini Rusia memutuskan satu serangan terhadap Ukraina dan berpikir bahwa Ukraina harus menjadi koloninya.

Mengancam Dunia

“Jadi benar-benar mengejutkan bagaimana mereka (Rusia, Red) mencoba untuk mengontrol dengan kekuasaan mereka. Bagaimana pula kita memahami hal tersebut dan invasi ini adalah yang terbesar dan cukup lama berlangsung. Mereka juga mengancam dunia dengan senjata nuklir sehingga harus bersiap dengan segala kemungkinan,” tanyanya kritis.

Menurut Zelensky, tindakan Rusia adalah pemerasan. Dengan kekuatan senjata nuklir, biologi dan kimia, satu negara seperti Rusia dapat mengakibatkan perubahan yurisdiksi internasional.

“Mungkin beberapa berpikir bahwa tindakan Rusia adalah logis untuk mendapatkan wilayah demi kebutuhan mereka sendiri. Namun tindakan itu adalah sesuatu yang berbahaya.

Lebih jauh, Zelensky mengatakan rakyat Ukraina hanya ingin mendapatkan kehidupan normalnya kembali. Rakyat Ukraina ingin hidup dan kembali mendapatkan kedamaian di negara yang berdaulat.

“Pada akhirnya, kami ingin hidup di negara kami tanpa orang menjajah. Kami tidak menginginkan wilayah negara lain. Kami tidak akan juga melakukan peperangan. Kami hanya ingin hidup secara damai di tanah kami sendiri tanpa ada satu syarat apapun. Selama tiga tahun ini, saya sudah mencoba beberapa jenis format dalam menawarkan negosiasi,” tuturnya.

Jati Diri Bangsa

Mengomentari pernyataan Presiden Zelensky, Dino Patti Djalal mengajak rakyat Indonesia tidak melupakan jati diri bangsa. Sejak revolusi kemerdekaan, bangsa Indonesia sangat menentang kolonialisme dan kezaliman. Pernyataan itu terkait adanya pandangan warga negara Indonesia yang justru mendukung invasi Rusia ke Ukraina.

“Kita selalu konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina yang sampai sekarang masih tertindas. Dengan alasan yang sama, kita dulu juga menentang invasi yang dilakukan Saddam Husein dari Irak terhadap Kuwait. Jadi tidak mungkin Indonesia mendukung invasi Rusia yang bertujuan merebut kemerdekaan Ukraina,” kata Dino mengingatkan.

Dino menambahkan sejak merdeka, bangsa Indonesia telah mati-matian menjaga keutuhan bangsa. Secara prinsip, bangsa Indonesia juga tidak mau bangsa lain terpecah belah. Oleh karena itu, mustahil bagi Indonesia untuk mendukung aksi Rusia yang menyulut berbagai separatisme di Ukraina.

“Kita tidak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia dan kita juga tidak ingin hal tersebut terjadi di Ukraina. Sila kedua dari Pancasila mengedepankan hak asasi manusia. Jadi tidak mungkin Indonesia berpihak pada Rusia yang justru bertanggung jawab langsung atas semua krisis kemanusiaan ini,” serunya.

Dino mengatakan Indonesia adalah bangsa demokrasi ketiga terbbesar di dunia. Untuk siapapun yang menjadi pengagum Presiden Putin, Dino meminta tidak satupun orang Indonesia yang perlu bertepuk tangan atas invasi Rusia.

“Perang Ukraina bukanlah suatu pertandingan sepakbola yang seru dan perlu disoraki. Ini adalah konflik internasional yang sangat serius yang membahayakan perdamaian dunia dan dampaknya akan merembet ke segala penjuru dunia. Kita perlu berpikir jernih dan perlu konsisten dengan prinsip bangsa Indonesia. Jangan mengingkari jati diri Anda. Apapun alasannya, Rusia telah menghancurkan kemerdekaan, persatuan bangsa, hukum internasional, demokrasi, dan kemanusiaan di Ukraina. Kalau semua itu terjadi pada kita di Indonesia, kita pasti juga melawan,” seru Dino.

