Media Asing Ternama Soroti Kasus Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Bern, Beritasatu.com – Media asing ternama di dunia menyoroti kasus hilangnya anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz saat berenang di Sungai Aare, Swiss pada Kamis (26/5/2022). Dilaporkan Eril sapaan Emmeril terbawa arus sungai.

Media ternama AS, The Washington Post pada Jumat (27/5/2022), memuat artikel berjudul “Indonesian governor's son missing after swim in Swiss river”.

Dalam isi beritanya disebutkan, juru bicara kepolisian daerah Joel Regli di Bern mengatakan pencarian terus berlanjut setelah pria itu hilang pada Kamis saat berenang pagi dengan dua wanita di Sungai Aare, beberapa ratus meter ke hulu dari pusat kota.

Eril putra tertua Ridwan Kamil, berada di Swiss sebagai bagian dari pencarian program master untuk melanjutkan studinya.

Para wanita yang bersamanya juga kesulitan saat berenang, dan ditangkap oleh perenang lain, kata Regli melalui telepon. Polisi disiagakan setelah insiden itu, dan pencarian untuk Eril diluncurkan.

Sungai dan danau Swiss sering menjadi tempat berenang di perkotaan dan bentuk rekreasi air lainnya, terutama di musim semi dan musim panas yang lebih hangat.

