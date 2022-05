Tanjung Benoa Dikukuhkan Jadi Tsunami Ready Community

Jakarta, Beritasatu.com - Tanjung Benoa, Badung, Bali, dikukuhkan sebagai Komunitas Siaga Tsunami internasional Unesco-IOC, atau Tsunami Ready Community oleh Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia (Unesco).

Peresmian dilakukan sebagai rangkaian Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, Sabtu (28/5/2022). Sertifikat pengakuan tersebut disampaikan oleh Director of the Unesco Regional Science Bureau for Asia and the Pacific, Mohamed Djelid didampingi oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG), Dwikorita Karnawati, Gubernur Bali, dan Senior Advisor UNDP Bangkok Regional Sanny Jegillos.

Dwikorita mengatakan Tanjung Benoa ini adalah komunitas di Indonesia yang pertama kali mendapatkan pengakuan internasional Unesco-IOC sebagai Tsunami Ready Community. Dia menyebut terbentuknya komunitas Komunitas Siaga Tsunami internasional merupakan hasil keras bersama.

BACA JUGA Selayar Diguncang Gempa Magnitudo 5,2 Tak Potensi Tsunami

"BMKG telah memprakarsai Sekolah Lapang Tsunami Ready guna mendukung program Tsunami Ready di Indonesia. Sekolah lapang tersebut bahkan merupakan program prioritas nasional untuk mewujudkan masyarakat yang siaga menghadapi gempa dan tsunami," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya, Sabtu (28/5/2022).

Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan bahwa Tsunami Ready adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan Unesco-IOC.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com