Ditawari Gabung PKS, Sandiaga Uno: Go For It

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku ditawari bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat menyampaikan pesan kebangsaan di acara Milad ke-20 PKS di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/5/2022).

"Saya ucapkan terima kasih pada dokter Gamal (Ketua Bidang Kepemudaan PKS Gamal Albinsaid). Beberapa waktu lalu dokter Gamal tanya sama saya, ditawari untuk bergabung ke PKS. Langsung saya bilang go for it!," kata Sandiaga.

Pernyataan Sandi langsung disambut gemuruh massa PKS yang memadati Istora Senayan.

"Gabung! Gabung!," teriak massa PKS.

Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Sandiaga hanya tersenyum dan berterimakasih bahwa rekan-rekan PKS telah ikut menjadi mitra memunculkan produk inovatif dan menyukseskan pariwisata Indonesia.

"Kita tidak punya banyak waktu, kita harus gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol menggarap semua potensi," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Sumber: BeritaSatu.com