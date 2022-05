The Rock Dikabarkan Ganti Johnny Depp sebagai Jack Sparrow

New York, Beritasatu.com - Dwayne Johnson alias The Rock dikabarkan akan menggantikan Johnny Depp sebagai Jack Sparrow dalam film sekuel Pirates of the Caribbean.

Setelah apa yang terjadi dengan Johnny Depp, Disney tidak akan mengandalkan aktor berusia 58 tahun itu untuk proyek film Pirates of the Caribbean berikutnya. Dwayne Johnson akan menggantikan peran Johnny Depp sebagai Kapten Jack Sparrow.

Johnny Depp tidak akan lagi menjadi bagian dari saga film ikonik menyusul tuduhan tidak langsung Amber Heard di Washington Post.

Sementara itu, perusahaan sudah mencari kemungkinan pengganti untuk situasi ini. Rumor mengatakan bahwa aktris Margot Robbie akan mengambil peran ini dalam proyek baru Pirates of the Caribbean. Namun, masih ada keraguan tentang peran untuk aktris asal Australia tersebut.

Produser Jerry Bruckheimer mengonfirmasi bahwa mereka sedang mengerjakan dua spin-off film bertema bajak laut tersebut. Sumber khusus menegaskan bahwa mungkin ada orang ketiga tokoh protagonis yang tidak terduga.

Menurut Giant Freakin Robot, Dwayne Johnson, 52, bisa jadi pemeran utama di spin-off ketiga.

Dwayne Johnson memiliki hubungan baik dengan Disney. Tautan positif menjadi alasan yang cukup untuk memajukan Johnson sebagai protagonis baru.

BACA JUGA The Rock Sebut Vin Diesel Pecundang

Hubungan Baik dengan Disney

The Rock membintangi film produksi Disney, Jungle Cruise, bersama Emily Blunt yang dirilis pada tahun 2021. Disney ingin memasukkan makeover dengan salah satu bintang Hollywood yang paling mapan.

Menariknya, Dwayne Johnson bisa melenyapkan aktor lain yang menjadi sorotan dalam kariernya baru-baru ini. The Rock juga akan menggantikan Will Smith dalam film Aladdin baru.

Mendapatkan peran Jack Sparrow akan menjadi kesuksesan lain bagi The Rock. Dwayne Johnson alias The Rock pernah berperan dalam film-film box-office yang hebat seperti Jumanji atau saga The Fast & Furious.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Marca