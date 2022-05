KPK Kasasi ke Mahkamah Agung soal Putusan terhadap RJ Lino

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap eks Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino.

"Tim jaksa KPK, telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas nama terdakwa RJ Lino," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).

Diungkapkan Ali, KPK menilai PT Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hal itu mengingat hukuman pidana uang pengganti sekitar sebesar US$ 1,99 juta kepada perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd (HDHM) China tidak dijatuhkan.

Ali menegaskan, pembebanan uang pengganti terhadap perusahaan HDHM sangat pantas dan wajar. Hal tersebut nantinya dijadikan dasar hukum untuk menagih uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugaian negara akibat korupsi.

Sumber: BeritaSatu.com