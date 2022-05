Harga Cabai di Kota Mataram Meroket

Mataram, Beritasatu.com - Hargai cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai meroket menjadi Rp 50.000 per kilogram. Padahal, harga cabai sebelumnya berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 35.000 per kilogram.

“Harga sudah naik beberapa minggu yang lalu hari ini Rp. 50.000 per kilonya untuk cabai merah,“ ujar, Ana salah seorang pedagang di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram, Senin (30/5/2022).

Ana mengatakan, hingga saat ini, stok cabai masih cukup banyak. Kenaikan harga ini, kata Ana, dipicu karena menjelang Iduladha.

"Naiknya harga cabai jelang Idul Adha dan stoknya masih cukup banyak,” ucapnya.

Senda dengan Ana, pedagang lainnya, Nuri juga mengatakan harga cabai menjelang Iduladha mengalami kenaikan. Nuri yang semula menjual cabai seharga Rp 35.000 per kilogram terpaksa menjual Rp 55.000 per kilogram.

“Modalnya Rp 50.000 kita jual Rp 55.000 per kilogramnya, yang semula kita jual Rp. 35.000 rupiah per kilogramnya,” ucapnya.

Meski harga mulai merangkak naik, permintaan permintaan cabai merah masih stabil.

“Pembeli masih normal, kalau komoditas lain rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000 hingga Rp 5.000 per kilogramnya,” ujarnya

Berdasar pengamatan Beritasatu.com, harga cabai merah besar semula Rp 35.000 naik menjadi Rp 40.000 per kilogramnya, bawang merah semula Rp 30.000 kini naik menjadi Rp 35.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih harganya masih tetap Rp 25.000 per kilogramnya, dan sayur mayur rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000 per kilogramnya.

“Memang jelang Iduladha kenaikan harga pasti terjadi,” ucap Nuri.

