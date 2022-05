Ketua MPR Bambang Soesatyo Apresiasi Taruna Intelijen

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi taruna intelijen yang dinilai telah memilih jalan sunyi. Melalui kerja keras dan pengorbanan para taruna intelijen, menurutnya, Indonesia masih tetap tegak berdiri hingga saat ini.

“Jalan sunyi tersebut, seorang intelijen jika berhasil tidak dipuji, jika gagal dicaci maki, jika hilang tidak akan dicari, jika mati tidak ada yang mengakui. Berkat kerja keras dan pengorbanan merekalah, Indonesia masih tetap tegak berdiri hingga saat ini,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya usai peresmian Smart Campus Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Medical Intelligence Wangsa Avatara, di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Bogor, Senin (30/5/2022).

Warga kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) ini bersama Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Kepala BIN Jenderal Pol (purn) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Gubernur STIN Laksamana Muda TNI Ivan Yulivan, dan mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, meresmikan Smart Campus Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Medical Intelligence Wangsa Avatar di STIN. Tamu undangan juga sekaligus menghadiri pelantikan Taruna Mula Angkatan XVIII Asta Dasa Mahasura STIN.

“Apresiasi tinggi perlu diberikan kepada Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan yang senantiasa melakukan terobosan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran personel BIN,” tutur Bamsoet.

“Kehadiran Smart Campus Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Medical Intelligence Wangsa Avatar semakin menguatkan STIN sebagai kampus bertaraf internasional, world class intelligence college, sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik STIN agar kelak menjadi personel intelijen negara yang profesional, tangguh, dan memiliki determinasi tinggi,” imbuhnya.

Turut serta dalam peresmian tersebut antara lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Bamsoet menilai keberadaan Smart Campus Dr. (HC) Ir. Soekarno yang ditunjang berbagai kecanggihan teknologi informasi, dapat memperkuat peran dan tugas utama seorang intelijen negara sebagai first line of defense atau garda pertahanan terdepan.

“Khususnya dalam menghadapi gelombang ancaman berupa WAVES (weapon of mass destruction, asymmetric warfare, vital of energy, food, and finance, environment of cyber and technology, and space control),” katanya.

“Sementara, keberadaan Medical Intelligence Wangsa Avatara dapat mempersiapkan para calon intelijen dalam menghadapi berbagai potensi ancaman negara yang datang melalui virus hingga nubika (nuklir, biologi, dan kimia), sehingga kelak apabila dunia kembali dihadapkan pandemi, karena penyebaran virus tertentu, maupun terjadinya ketegangan dunia akibat nubika, personel BIN bisa secara cepat dan tepat dapat membantu pemerintah mengatasinya,” ungkap Bamsoet.

Bamsoet mengatakan keberadaan Smart Campus Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Medical Intelligence Wangsa Avatar di STIN harus dapat melahirkan agen intelijen berkualitas internasional yang memiliki jejaring global dan menguasai berbagai isu sentral dunia.

“Sehingga setiap intelijen negara dapat melihat suatu fenomena tidak hanya dari permukaan saja, melainkan juga dari sisi gelap sekaligus mampu bergerak dalam bayang,” ujarnya.

