Catatan Prof Tjandra Yoga tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Prof Tjandra Yoga Aditama, penerima penghargaan “WHO Free Tobacco World Award" yang diterima pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 1988, memberikan catatan khusus terkait Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2022 yang diperingati pada hari ini, Selasa (31/5/2022).

Tjandra Yoga mengatakan, tanggal 31 Mei adalah World No Tobacco Day (WNTD) atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia, yang sejak 1987 ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) untuk setidaknya satu hari setiap tahunnya digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita semua tentang bahaya merokok dan produk tembakau lainnya untuk kesehatan kita orang per orang, kesehatan masyarakat, dan juga bagi lingkungan.

Data dunia pada 2020, kata Tjandra Yoga, menyebutkan bahwa 22,3% penduduk dunia menggunakan produk tembakau, 36,7% pria dan 7,8% wanita, baik rokok maupun bentuk lain seperti tembakau yang dimulut (“smokeless tobacco”).

WHO, lanjut Tjandra Yoga, menyatakan bahwa kebiasaan merokok dan penggunanaan produk tembakau dapat membunuh sampai setengah dari penggunanya. Lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat hal ini. Sekitar 7 juta kematian merupakan akibat langsung dari tembakau, sementara sekitar 1,2 juta terjadi pada para perokok pasif.

"Kebiasaan merokok dan penggunaan produk tembakau juga berhubungan dengan sedikitnya 20 jenis kanker," kata Tjandra Yoga dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Selasa.

WHO, lanjut Tjandra Yoga, bahkan menyebut bahwa epidemi tembakau adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar yang dunia pernah hadapi, "The tobacco epidemic is one of the biggest public health threats the world has ever faced".

Untuk mengendalikan bahaya merokok ini, kata Tjandra Yoga, maka pada tahun 2003 sudah dibentuk aturan internasional berupa "Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)", yang sudah diratifikasi oleh 182 negara di dunia, sayangnya Indonesia bukan salah satu di antaranya.

Dikatakan, tema World No Tobacco Day 2022 adalah "Protect the Environment", yang mengangkat isu bahwa tembakau menimbulkan dampak kerusakan lingkungan pula, selain mengganggu kesehatan manusia. Bentuk kerusakan lingkungan ini dapat berupa puntung rokok, bekas bungkus rokok, penggunaan pestisida untuk tanaman tembakau, hutan yang ditebang untuk tanaman tembakau (diperkirakan di dunia sekitar 3,5 juta setiap tahunnya) dan juga dihasilkannya sekitar 84 megaton of karbon dioksida yang ekuivalen dengan efek gas rumah kaca.

"Kita di Indonesia perlu lebih memberi peran penting dalam penanggulangan masalah merokok ini, yang jelas berdampak buruk bagi kesehatan dengan berbagai dampak penyakitnya yang sudah dikenal luas. Bagi yang belum merokok, janganlah memulainya, dan bagi perokok segeralah berhenti. Lindungi kesehatan anda dan kesehatan keluarga tercinta serta lingkungan anda !!!," tulis Tjandra Yoga.

Sumber: BeritaSatu.com