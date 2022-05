Taiwan dan Garda Nasional AS Rencanakan Kerja Sama Militer

Taipei, Beritasatu.com - Amerika Serikat merencanakan kerja sama antara Garda Nasional AS dan militer Taiwan, kata pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen, Selasa (31/5/2022).

Kerja sama militer itu dinilai akan memperdalam hubungan keamanan untuk menghadapi apa yang dikeluhkan Taipei sebagai ancaman yang terus meningkat dari Tiongkok.

AS adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting Taiwan kendati kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Tiongkok terus meningkatkan aktivitas militernya di dekat Taiwan untuk menegaskan klaim kedaulatan atas pulau itu.

Militer Tiongkok mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya baru-baru ini melakukan latihan di sekitar Taiwan sebagai “peringatan serius” terhadap “kolusi” antara Taiwan dan AS.

Latihan itu digelar setelah Presiden AS Joe Biden menyulut amarah Tiongkok dengan pernyataannya yang memberi sinyal adanya perubahan kebijakan “ambiguitas strategis” AS terhadap Taiwan. Dia mengatakan bahwa AS akan terlibat secara militer jika Tiongkok berencana menyerang pulau itu.

Pejabat AS mengatakan, belum ada perubahan apa pun dalam kebijakan terhadap Taiwan.

Saat bertemu dengan Senator AS Tammy Duckworth di Taipei, Tsai mengatakan bahwa Duckworth adalah salah satu sponsor utama Undang-Undang Kemitraan Taiwan, yang sudah menerima dukungan bipartisan di Kongres AS meskipun belum menjadi undang-undang.

“Hasilnya, Departemen Pertahanan AS saat ini proaktif merencanakan kerja sama antara Garda Nasional AS dengan angkatan pertahanan Taiwan,” kata Tsai tanpa memberikan perincian.

