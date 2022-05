Tagline When You Drive Never Drink, Pengganti Logo Bir Heineken di Formula E

Jakarta, Beritasatu.com - Marketing Director of Multi Bintang Indonesia, Jessica Setiawan mengungkapkan, logo bir Heineken tidak akan muncul di sirkuit Formula E Jakarta nanti. Logo itu akan diganti dengan tagline When you drive, never drink sebagai komitmen mewujudkan misi dalam partnership ajang balap listrik itu.

"Kita menyesuaikan dan setelah hasil diskusi juga yang akan kita lihat di sirkuit nanti yaitu tagline yang berbunyi when you drive, never drink. Tidak akan ada produk Heineken di situ," kata Jessica dalam konferensi pers Heineken dan Formula E secara daring, Selasa (31/5/2022).

Dikatakan Jessica, kerja sama Heineken dengan Formula E berlangsung sejak 2019. Hal itu sebagai wujud nyata dan misi yang sama terkait sustainability and responsible consumption.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, tidak munculnya logo Heineken tersebut telah dibicarakan dengan pihak Formula E dan lokal promotor.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa tagline tersebut memiliki konsep yang simpel hanya dengan mengingat bahwa ketika menyetir tidak dalam kondisi minum.

"Konsepnya simple kalau kita tahu kita bakal nyetir jangan minum. Memang sedikit kontradiktif untuk perusahaan bir untuk ngomong seperti itu tetapi bukti nyata komitmen kita, bagi kita itu terpenting bagaimana mengkonsumsi bir secara bertanggung jawab," ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com