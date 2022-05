Menkes: Pandemi Covid-19 Menuju Endemi Harus Penuhi 3 Syarat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya menyampaikan usulan tiga syarat kondisi harus terpenuhi terlebih dahulu untuk menentukan transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi, salah satunya transmisi komunitas berada di level 1 selama tiga bulan berturut-turut.

"Usulan kami dari sisi kesehatan, kalau bisa transmisi komunitasnya, yang sesuai aturan WHO yakni berapa kasus per 100.000, berapa yang masuk rumah sakit per 100.000 dan yang meninggal per 100.000, itu harus level 1 selama tiga bulan berturut-turut," kata Menkes dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Syarat kedua adalah keberhasilan tingkat vaksinasi Covid-19 lengkap atau dua dosis penuh mencapai 70% dari populasi.

"Dan syarat yang ketiga, reproduction rate atau laju penularan itu 1 atau di bawah 1 selama tiga bulan berturut-turut," ujar Menkes.

