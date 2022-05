Tak Ada Nama Vaksin Nusantara di Jurnal Internasional, Ini Penjelasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Jurnal ilmiah terkait vaksin Nusantara telah dipublikasikan secara internasional. Tulisan bertajuk "Dendritic cell vaccine as a potential strategy to end the Covid-19 pandemic. Why should it be Ex Vivo?" dirilis per 26 Mei 2022 secara daring yang ditulis oleh Jonny Jonny, Terawan Agus Putranto, Enda Cindylosa Sitepu, dan Raoulian Irfon.

Jurnal tentang vaksin Nusantara itu diterbitkan oleh Taylor and Francis Online yang merupakan versi digital dari Taylor & Francis Group, perusahaan multinasional Britania Raya yang menerbitkan buku dan jurnal akademik. Namun dalam jurnal tersebut ternyata tanpa menggunakan nama generik vaksin Nusantara.

Menanggapi hal ini, Peneliti Utama Vaksin Nusantara, sekaligus Kepala Departemen Penyakit Dalam RSPAD, dr Jonny menyatakan hal itu memang disengaja nama vaksin Nusantara tidak dicantumkan di dalam jurnal internasional tersebut.

"Kami sengaja di dalam artikel tersebut tidak perlu disebutkan lagi nama vaksin Nusantara karena kami bukan mempromosikan vaksin Nusantara lewat jurnal tersebut. Namun masyarakat otomatis akan tahu kalau vaksin Nusantara itu sel dendritik sel untuk Covid-19 berasal dari Indonesia," katanya kepada Beritasatu.com, Selasa (31/5/2022).

Menurutnya, dengan mencantumkan nama mereka berempat khususnya dr Terawan di dalam jurnal, masyarakat sudah memahami benar. Hal ini menandakan otomatis bahwa vaksin Nusantara merupakan sebutan di Indonesia.

"Jadi tidak perlu disebut nama generik vaksin Nusantara. Memang secara global namanya adalah dendritic cell vaccine dan itu adalah sebuah nama ilmiahnya," ungkap dr Jonny.

